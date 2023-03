Lapsena Angelika Leikolan hartain toive oli vanhempien ero – teki siksi ex-miehensä Ismo Leikolan kanssa lusikoiden jaosta kirjan, joka kertoo kuitenkin rakkaudesta

Kirjailija, käsikirjoittaja Angelika Leikolalla ja hänen ex-miehellään, stand up -koomikko Ismo Leikolalla oli vaikeuksia jo vuosia ennen kuin he lopulta erosivat vuonna 2021. Tätä ennen pariskunta kävi niin parisuhdekursseilla, -terapiassa kuin tantraseksikurssilla, jotka päätyivät vain pitkittämään heidän toimimatonta parisuhdettaan.

– Ei ole kyse paljastelukirjasta, mutta käymme kyllä syyt läpi. Lyhyesti sanottuna olimme toisillemme persoonina täysin epäsopivia ihmisiä. Ei olisi koskaan pitänyt luoda välillemme parisuhdetta. Kerromme oman erotarinamme, mutta tämä on sitä paljon laajempi kirja, sillä sukellamme sekä suomalaisiin että amerikkalaisiin parisuhteisiin. Sama asia kuin edellisessä kirjassa, ettei hoksaa lukevansa tietokirjaa, vaikka kyseessä on tietokirja, Angelika kertoi MTV Uutisille.

– Jos ajattelee rakkautta, niin rakkaus on totuus. Sitä kautta tämä on rakkaustarina. Tämä on myös rakkaustarina ystävyyttä kohtaan ja valtavaa tekemisen intohimoa kohtaan, komiikkaa ja kirjoittamista kohtaan. Sitä, miten on valmis teeskentelemään omaa aviomiestään saadakseen tehdä työtä, Angelika kertoi liikuttuneena.