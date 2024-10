Viestinnän salausta kiertävä EU-asetuskompromissi herättää yhä epäluuloja – tarkoitus estää kuvat lasten hyväksikäytöstä

"Herättää aikamoisen määrän kysymyksiä"

"Semantiikkaa sanoa, ettei salausta rikota"

Esityksen aiempiin versioihin perehtynyt Mähönen luonnehtii uutta esitystä julkisuuden tietojen pohjalta erikoiseksi kompromissiksi. – On hyvä asia, että sitä salausta ei varsinaisesti pureta, eli ei pyydetä heikentämään salausalgoritmeja tai panna väliin jotain järjestelmää, joka tarkkailee. Uudesta esityksestä syntyy nyt Mähösen mukaan kuitenkin toisenlainen ongelma. – Ennen kuin mitään salataan, päätelaitteeseen tulee aukko, josta nähdään mitä tehdään. Eli tämä on vähän semantiikkaa sanoa, että salausta ei rikota, koska tavallaan salaisuus on auki.

Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa torjuvan järjestelmän kiertäminen olisi ehkä "hyvinkin helppoa"

"Taustalla hyviä päämääriä"

Kiertäminen voisi Mähösen mukaan onnistua keneltä tahansa, jolla on "minimaalistakaan tietämystä" teknologiasta tai jolla on käytössä jokin lisäsovellus, jolla kuvaan voi tehdä muutoksia. Nykyisenlainen esitys ei myöskään vaikuttaisi rikollisten itse tuottamaan uuteen hyväksikäyttömateriaaliin, sillä hash-lukua voisi verrata vain niihin tiedostoihin, jotka ovat jo ennestään viranomaisten tietokannassa.



– Tavallaan tässä on taustalla valtavan hyviä päämääriä, mutta kyberturvallisuudessa on aina näitä tasapainotuksia, että halutaanko me tieten tahtoen heikentää sitä kokonaisturvallisuutta. Yleensä perussääntö on, että nämä asiat kannattaisi pohtia hyvin avoimesti läpi.



Tietoturva-asiantuntijoiden ohella myös oppositiosta on arvosteltu hallituksen aikeita hyväksyä Unkarin esitys. Vihreiden suuren valiokunnan varajäsen Inka Hopsu sanoi tiedotteessa keskiviikkona, ettei Unkarin kompromissiehdotus riittävällä tavalla turvaa viestinnän luottamuksellisuuden suojaa ja rajaa muihin perusoikeuksiin puuttumista vain välttämättömään ja oikeasuhtaiseen.