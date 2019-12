Sokoksen työntekijät tyrmäävät Viron ministerin möläyttelyn myyjän työstä: "Olen ihan ylpeä siitä, että täältä on lähtenyt pääministeri"

Viron sisäministeri Mart Helme totesi sunnuntain radiohaastattelussa, että Suomessa myyjätytöstä on tullut pääministeri. Sanna Marin (sd.) on työskennellyt tamperelaisessa Sokos-tavaratalossa myyjänä vuosina 2004–2005. Helme on myöhemmin pahoitellut lausuntoa. MTV Uutiset kysyi Helsingin Sokoksen työntekijöiltä, mitä he ajattelevat vähättelevästä sävystä.