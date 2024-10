Kansanedustajan päälle vaatteen takia syljetty viharyöppy kertoo jotain rumaa Suomesta – nyt puhuu Jessi Jokelainen

Jokelainen on ollut viime viikot valokeilassa – vaatteidensa takia.

"Jossain vaiheessa osuu omalle kohdalle"

– Valkoinen, täysin neutraali t-paitani on saanut mahdottomat mittasuhteet, Jokelainen toteaa nyt.

Instagram-kuvassaan Jokelainen poseerasi eduskunnassa päällä olleen t-paita päällä ja kirjoitti oheen esimerkiksi "tällainen paita ei sitten istuntosalissa käy laatuun" ja " Täähän on tylsää. Mää sain huomautuksen kokovalkoisesta paidasta enkä esim. jostain pakaran mittaisesta glitterliuhakkeesta".

Jokelainen kertoo, että on saanut tukea pidempään kansanedustajina toimineilta naisilta sekä sosiaalisen median kautta aivan tavallisilta naisilta.

Sosiaalisen median kautta tulevasta häirinnästä on puhuttu pitkään, ja Jokelainen tietää, ettei hänen tapauksensa ole ainutlaatuinen.

– Ihan fakta on varsinkin yhteiskunnallisesti vaikuttavien naisten keskuudessa, että jossain vaiheessa se paska osuu omalle kohdalle ja jotenkin se pitää vain sietää, Jokelainen toteaa ja huokaa.

Mutta pitääkö vain sietää?

Vihapuheen vaikutusta päätöksentekoon on myös tutkittu.

Myös valtioneuvoston vuonna 2019 tilaaman tutkimuksen mukaan päättäjiin kohdistuva vihapuhe on kasvava ongelma.

Tutkimuksen mukaan lähes puolet eduskunnassa työskentelevistä on kohdannut työhönsä liittyvää vihapuhetta.

Jokelainen nostaa esille, että hänen t-paitaansa liittyvässä keskustelussa ja siihen liittyvässä uutisoinnissa on ollut "syyllistämisen narratiivia".

– Eli se, että mitä minulla oli päällä ja mistä luulet, että tämä johtuu. Jos tästä lähdetään, niin johtopäätöshän on se, että naisen pitäisi vain maata hiljaa kotona verhot kiinni ja olla tekemättä mitään.

Jokelaisesta on tärkeää pitää huolta siitä, että häirintää ja vihapuhetta ei normalisoida. Kenenkään ei pitäisi kyynistyä tai kovettaa itseään liikaa kokemansa häirinnän takia.

Jokelaisen mielestä hänen saamistansa viesteistä on tullut selväksi, että joillain on täysin vääristynyt käsitys kritiikistä. Jokelaiselta on kysytty, miksi hän ei pysty vastaanottamaan kritiikkiä.