Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo Facebookin tarinat-osiossa saamistaan törkykirjoituksista sen jälkeen, kun hänen ex-miehensä oli tuomittu törkeästä rikoksesta. Hänelle määrättiin myös toinen lähestymiskielto pitkään jatkuneesta väkivallasta.

Käräjäoikeus tuomitsi miehelle rangaistukseksi 75 päiväsakkoa, mikä tekee hänen tuloillaan maksettavaksi vajaat 1 300 euroa. Lisäksi mies määrättiin korvaamaan Virralle 6 400 euron korvaukset aiheuttamastaan kärsimyksestä.

Tuomion mukaan entinen puoliso oli muun muassa kuvaillut Virtaa useilla halventavilla ilmaisuilla ja esittänyt tästä halventavia väitteitä eri medioille. Käräjäoikeus katsoi kunnianloukkauksen törkeäksi, koska miehen toiminnasta aiheutui suurta kärsimystä Virralle ja huomattavaa epävarmuutta tämän poliittisen uran jatkolle.

Käräjäoikeuden mukaan mies myös rikkoi hänelle määrättyä lähestymiskieltoa vuosina 2022–2023. Tuomion mukaan hän lähetti Virralle tekstiviestejä sekä soitti tälle ja rikkoi siten lähestymiskieltoon kuuluvaa kieltoa ottaa yhteyttä Virtaan. Käräjäoikeuden mukaan kummassakaan tapauksessa yhteydenotot eivät olleet ilmeisen tarpeellisia.

Luokattoman röyhkeää kommentointia

Virta julkaisi Facebookin tarinoissa kuvakaappauksia hänestä kirjoitetuista kommenteista, joissa muun muassa rajusti nimitellen syyllistetään Virtaa kohtaamastaan väkivallasta.

"Tälle voisi tapahtua kirkit", kirjoittaa yksi henkilö omalla nimellään, viitaten Yhdysvalloissa murhattuun oikeistoaktivisti Charlie Kirkiin.

"Suunsoittajan ihan oma vika", "Kaikki ämmä nalkuttajien Äiti", "Pitäisin moisen akan hivauttamista täysin oikeutettuna".

Kommenteissa toistuu väkivallan lietsonta ja sen hyväksyminen naista kohtaan. Osa kirjoittaa väkivallan olevan omaa syytä tai ansaittua. Lisäksi Virta nostaa joitain saamiaan kommentteja, joissa hänelle toivotaan sanakääntein väkivaltaista kuolemaa.

Virta muistuttaa, että naisiin kohdistuva väkivalta on yhteinen ongelma, joka loppuu vasta, kun tekijät lopettavat.

– Onko ihme, että nuoret saavat väärän mallin siitä, mikä on ok ja mikä ei, Sofia kysyy tarinan kirjoituksessa.

Yhden päivän uutiset

Hän myös julkaisee yhden päivän uutisista kuvakaappauksia, joissa näkyy, miten paljon naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tapahtuu Suomessa. Kuvakaappauksissa on muun muassa Ullanlinnan murhaoikeudenkäynnistä ja Vantaalla tapahtuneen 34-vuotiaan naisen henkirikos ja 24-vuotiaan miehen ampuma ex-tyttöystävän saama tuomio.

– Jokaisella on vastuu miettiä, mitä nettiin kirjoittaa ja mitä asenteita ruokkii, Virta kirjoittaa.

Sofiaa rajusti nimittelevissä kirjoituksissa näkyy useita tykkäyksiä.

– Onko ihme, etteivät väkivallan uhrit uskalla puhua tai hakea oikeutta, Sofia kirjoittaa.

Facebookin Tarinat-osion julkaisut ovat nähtävissä 24 tuntia niiden julkaisusta.

