Kuolemantapauksen myötä ruotsalaisesta tosi-tv-ohjelmasta paljastui useita turvallisuuspuutteita.
Kolmen lapsen isä, 51-vuotias Markus Holmer, kuoli sydänkohtaukseen TV4:n Berget-seikkailuohjelman kuvauksissa Norjassa viime vuonna. Suomessa ohjelmaa on esitetty nimellä The Summit Suomi.
Holmer kuoli jakson ensimmäisen jakson kuvauksissa, eikä kuvauksia jatkettu enää sen jälkeen.
Ohjelmassa 15 osallistujan piti kilpailla siitä, kuka onnistuu kiipeämään ensimmäisenä Norjan kansallisvuoren Stetinden huipulle. Stetinden tai Stetind on 1 392 metriä korkea. Vertailuksi, Suomen korkein kohta on Halti-tunturi (1 361 metriä).
Ei olisi pitänyt koskaan päästä ohjelmaan
Holmerin kuolemaan liittyy useita turvallisuuspuutteita, Ruotsin yleisradio SVT paljastaa. Sen tietojen mukaan Holmerilla oli sydänsairaus eli käytännössä Holmerin ei olisi edes pitänyt päästä mukaan ohjelmaan. Asiasta kirjoittavat Expressen ja Aftonbladet.