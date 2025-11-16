Tutkinnanjohtaja on tapauksesta vaitonainen.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos tutkii Nurmijärvellä tapahtunutta "epäselvää kuolemantapausta".
Sivullinen ilmoitti hätäkeskukseen lauantaina iltapäivällä löytämästään ruumiista.
Poliisi tiedotti asiasta niukkasanaisesti sunnuntaina puoliltapäivin.
Tapauksen tutkinnanjohtaja Sanna Rentola ei kommentoi asiaa ollenkaan.
– En kommentoi mitään yksityiskohtia. En mitään, Rentola sanoo MTV:lle.
Poliisi vetoaa siihen, että tutkinta on vasta alkuvaiheessa.
MTV olisi halunnut kysyä tutkinnanjohtajalta muun muassa, mistä ruumis on löytynyt ja millä rikosnimikkeellä asiaa tutkitaan.
Iltalehden mukaan ruumis löytyi Palojoelta sorakuopan läheltä.
Tiedotteen mukaan poliisi on suorittanut asiaan littyen tutkintatoimia.