Snookertähti täräytti tylyn totuuden tiskiin: "En pidä ihmisistä"

Snookerin huipulle yli 20 vuotta sitten murtautuneen Stephen Maguiren ura on ollut viime vuodet laskusuunnassa. Eilen 43-vuotias skotti pääsi poikkeukselliseen valokeilaan kohdattuaan – ja voitettuaan – Welsh Openin toisella kierroksella kolminkertaisen maailmanmestarin, kotiyleisönsä edessä pelanneen Mark Williamsin.

Paikka 16 parhaan joukossa irtosi Maguirelle vaatimattomalla esityksellä erin 4–2. Ottelun tasosta kertoo se, että korkeimmaksi lyöntisarjaksi jäi Maguiren viimeisessä erässä tekemä 54.

Maguire oli ottelussa sekä tutuilla että tuntemattomilla vesillä.

Hän pääsi huippuvuosinaan pelaamaan turnausten pääpöydille tämän tästä, mutta kun pelin taso on viime vuosina laskenut, Maguirea ei ole nähty kirkkaimmissa parrasvaloissa enää niin usein kuin aikaisemmin.

– Se on vaikeaa, kun pelaa kirkkaissa valoissa. Karsinnoissa on pimeää, ja se on ihan erilaista. Tämä oli minulle hyvä voitto pääpöydällä.

Maguiresta on jo pitkään sanottu, ettei hän kestä yleisön mukanaan tuomaa painetta. Nyt hän teki itsekin selväksi, ettei panisi pahakseen, jos vain saisi pelata kovimmatkin pelit rauhassa.

– Nautin korona-ajasta, kun paikalla ei ollut ketään. En pidä ihmisistä.

Vuonna 1998 ammattilaisuransa aloittanut Maguire lukeutui sukupolvensa lahjakkaimpina pidettyihin pelaajiin, ja siihen nähden hänen uransa saldo ei olekaan järin häikäisevä.

Maguire murtautui maailman eliittiin voittamalla vuoden 2004 UK Championshipin, yhden kolmesta kiertueen arvokkaimmasta turnauksesta. Tämän jälkeen hän oli yli kymmenen vuotta putkeen maailman 16 parhaan pelaajan joukossa, parhaimmillaan rankingin kakkossijalla vuosina 2008–2010.

Ranking-turnausvoittoja on kuitenkin koossa vain kuusi, niistä viimeisin vuoden 2020 Tour Championshipistä.

– Urani ei ole ollut hyvä. Siitä ei ole epäilystäkään, että en ole voittanut niin paljon kuin minun olisi pitänyt. En välitä siitä, mitä muut sanovat, mutta olen jättänyt muutamia turnausvoittoja ottamatta, ja se on todennäköisesti oma vikani, Maguire sanoi marraskuussa Metro-lehden mukaan.

Menestyksen puute johtuu Maguiren mukaan hänen valinnoistaan pöydän ulkopuolella.

– Niin kuin minä ja Matthews Stevens tapaamme sanoa, meillä on tarinoita. Kovin monelta ei löydy tarinoita. Heillä on mestaruuksia, mutta heillä ei ole tarinoita. Ehkä se on hyväkin asia, en tiedä.

Maguire on kaikesta huolimatta tehnyt snookeria pelaamalla useiden miljoonien eurojen tilin. Tällä hetkellä hän on rankingissa sijalla 29.