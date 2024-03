Ronnie O'Sullivan julisti menneensä lakkoon – nyt houkuttimeksi iskettiin snookerhistorian valtavin rahapotti

Turnauksessa ovat mukana maailmanrankingin kymmenen parasta. Voittajan osuus noin 790 000 punnan (reilut 920 000 euroa) palkintorahapotista on peräti 250 000 puntaa, joka on koko ammattilaiskiertueen mittapuullakin harvinaista herkkua.

Mikäli taas pelaaja onnistuu maksimibreikissä, luvassa on huimat 395 000 puntaa. Summa on yksittäisenä bonuspottina täysin ennennäkemätön, ja se asettuu mittasuhteisiin, kun ottaa huomioon, että lajin arvostetuimman ja vaikeimmin voitettavan turnauksen, Sheffieldissä pelattavan MM-turnauksen voittaja on viime vuosina palkittu 500 000 punnalla.

Toki myös maksimibreikki itsessään poikkeaa Riadissa tavanomaisesta. Pöydälle asetetaan jokaisen framen aluksi kultainen pallo, jonka paikka on aloituspäädyssä vallin keskellä. Pallo pysyy pöydällä niin kauan kuin maksimibreikki on mahdollinen. Kultaisen pallon arvo on 20 pistettä, ja se pussitetaan vasta, kun alla on 147 pisteen lyöntisarja. Maksimibreikin pistearvo on siis tässä tapauksessa 167.

Maailmanlistan ykkönen, Ronnie O'Sullivan on historian eniten maksimibreikkejä tehnyt pelaaja. Hänellä on niitä koossa kaikkiaan 15, mutta viimeisimmästä on jo aikaa. O'Sullivan teki sen lokakuussa 2018. Pitkä tauko ei suinkaan kerro siitä, ettei O'Sullivan enää osaisi tehdä maksimeita, vaan hän ei omien sanojensa mukaan ole yksinkertaisesti halunnut.

– Olisin ehkä voinut tehdä jo viisi tai kuusi enemmänkin, mutta menin ajat sitten lakkoon. Se jatkuu siihen asti, kunnes he nostavat palkintorahoja. Silloin saattaisin ottaa riskin, O'Sullivan sanoi taannoin Eurosportille.

O'Sullivan kuittasi uransa ensimmäisestä maksimibreikistä peräti 165 000 puntaa. Kyseessä oli vuoden 1997 MM-turnaus, jossa O'Sullivan teki yhä voimassa olevan maksimibreikkien nopeusennätyksen: viisi minuuttia ja 20 sekuntia.

Esimerkiksi Gary Wilson kuittasi helmikuisessa Welsh Openissa uransa viidennestä maksimista kuitenkin vain 5 000 puntaa. Syynä palkintorahojen romahtamiselle on se, että 147 pisteen lyöntisarjoista on tullut niin yleisiä.

Virallisia sellaisia on tätä nykyä koossa tasan 200. Ensimmäiset sata tehtiin 31 vuoden aikana 1982–2013 ja toiset siis lähes kolme kertaa nopeammin.