SM-ralliin osallistuva Esapekka Lappi avaa syitä yllätysratkaisun taustalla – "Tosi hyvä juttu"

Kaudeksi 2023 Kansainvälinen autoliitto FIA supisti WRC-tallien testipäiviä entisestään, joten oletettavaa on, että tiimit etsivät kansallisia kisoja testiralleiksi enemmänkin. Vaikka sekä Hyundailla että Toyotalla on omat testialueensa Keski-Suomessa, jossa tehdastiimit voivat ajaa rajattomasti, on kisatilanne oma lukunsa.