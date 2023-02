Kalle Rovanperä joutuu vaikeaan paikkaan Ruotsin MM-rallissa – ilmassa iso kysymysmerkki: "Tarkoitus taistella"

Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperä on torstaina käynnistyvässä Ruotsin MM-rallissa jälleen epäkiitollisessa tehtävässä. Rovanperä starttaa Uumajan seudulla ajettavaan kisaan ensimmäisenä autona, joten perjantain ajopäivälle on luvassa tien putsaamista.

Puolustava maailmanmestari on kuitenkin siinä suhteessa onnekas, että sääennusteet eivät lupaa lumisadetta. Kisaviikolla myös lämpötilat ovat pysyneet pakkasen puolella, joten olosuhteiden pitäisi suosia suomalaista.

– Lähden ihan hyvillä fiiliksillä kisaan. Aura-auton rooli on aina vähän kysymysmerkki. Jos keli on suosiollinen, niin totta kai vain voitosta on tarkoitus taistella, Rovanperä mietti kisan alla.