Esapekka Lapilta tiukka vetoomus tallilleen: "Jonkun sinne kannattaisi mennä"

Myös Hyundain Esapekka Lappia on huhuiltu Tunturiralliin. Pieksämäkeläinen myöntää puhuneensa aiheesta tiimin suuntaan.

– Olemme koettaneet kertoa siitä jo toista kuukautta. Se olisi ihan hyvä ralli valmistautua. Enkä ajattele sitä edes oman persaukseni kannalta vaan tiimin kannalta. Mielestäni jonkun sinne kannattaisi mennä, koska on aika varmaa, että kilpaileva tiimi on siellä, Lappi painottaa MTV Urheilulle.

Hyundai on kaavaillut suorittavansa Ruotsin MM-ralliin valmistavat testinsä Keski-Suomessa samaan aikaan Tunturirallin kanssa. Tallin testikalusto olisi siis joka tapauksessa Suomessa.

– Väittäisin, että Toyotalta on menossa sinne yksi tai useampi auto. Sen vuoksi se olisi mielestäni hyvä mahdollisuus. Tiet ovat siellä samantyyppisiä kuin Uumajassa, ja pätkiä ajetaan nyt kahteen kertaan. Konsepti on tehty hienosti Tunturiin, joten siellä on tosi hyvä treenimahdollisuus monille.