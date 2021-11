SM-liigatuomari sai huippuliigan ottelussa lasista päähän – lähti jääkiekkopelistä poliisisaattueessa: ”Paita tuoksui röökille ja kaljalle”

Vaikka kokemusta SM-liigapeleistä on jo vuodesta 2009 asti, tunne pelin alla on kuin huippu-urheilijalla tai muusikolla ennen suorituksen alkua.

Jännityksen ja hermostuneisuuden tunne on sinänsä hyvä asia, sillä se nostaa valmiustasoa.

Anssi Salonen on jo 34-vuotiaana kokenut SM-liigatuomari, mutta ennen peliä jännittää silti edelleen.

Hyvät rahat ja paljon kokemuksia

Viinilasi visiiriin

Hallit huonossa kunnossa

Taklauksia vähemmän kuin SM-liigassa

Itse tuomarointi oli hänen mielestään helpompaa kuin SM-liigassa. Kun joukkueita on vain 12, pelaajat ja seurat tulivat nopeasti tutuiksi.

Tuomareilla oli paljon palavereja, 2–3 viikossa. Suomessa tuomarikokouksia on suunnilleen saman verran kuin koko kaudessa.

Vihreänä SM-liigassa

Salonen on edennyt kansainvälisiin kehiin asti. Huippukohtia ovat olleet vuoden 2017 nuorten MM-kisat Kanadassa ja olympialaiset 2018.

”On tämä niin paljon antanut”

Tuomareiden ammattilaisuus on ollut kestopuheenaihe Suomessa jo pitkään. Sveitsin liigassa ammattituomareita oli kahdeksan, mutta yhtä järjestäytynyttä systeemiä Suomessa ei ole.

Salonen on kuitenkin tehnyt itsestään ”väkisin” ammattilaisen. Hän jättäytyi vuonna 2013 pois Digiman-yrityksen palkkalistoilta ja keskittyi tuomarointiin. SM-liigatuomareista Antti Boman , Mikko Kaukokari ja Kristian Vikman ovat tehneet saman ratkaisun.

Ottelupalkkioiden varassa eläminen edellyttää tiukkaa henkilökohtaista talouskuria, mutta Salonen on varma ratkaisustaan.

– Ei minua ole harmittanut, että olen panostanut tuomarin hommaan. On tämä niin paljon antanut. Meillä on tuomarien kanssa kuin oma joukkue, pukukoppijuttuja myöten. Tiimi on vain vähän pienempi.