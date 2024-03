Kommentti: Tästä on kyse SM-liigaa ravistelevassa riidassa – pelaajat ottavat järeät aseet käyttöön

SM-liiga on antanut ymmärtää, muun muassa viikonloppuna puheenjohtaja Heikki Hiltusen suulla Iltalehdessä , ettei pelaajayhdistys ole ollut tarjouksista huolimatta halukas yhteistyöhön Suomi-kiekon sarjajärjestelmän uudistustyössä.

MTV Urheilun saamien tietojen mukaan kädenojennus on ollut täysin näennäinen. Pelaajayhdistys oli pyytänyt viime perjantaihin klo 16 mennessä vastausta vaatimuksiinsa, joissa se halusi muun muassa SM-liigaa ja Jääkiekkoliittoa lopettamaan muodostamansa kartellin sekä avaamaan sarjajärjestelmää miettivän huippukiekon neuvottelukunnan ovet myös pelaajayhdistykselle. Mitään vastausta ei aikarajan puitteissa kuulunut.

Hiltunen kertoi Iltalehden haastattelussa, että Liiga ja liitto ovat ”useita kertoja” pyytäneet SJRY:tä mukaan neuvottelukunnan valmisteleviin työryhmiin, mutta vastaus on aina ollut kielteinen.

– He sanovat koko ajan, että ei kelpaa, vaikka heidän ja liiton välisessä sopimuksessa on yksiselitteisesti sovittu, että he osallistuvat työskentelyyn nimenomaan työryhmien kautta, Hiltunen parahti IL:lle.