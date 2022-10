SM-liigasta löytyy lähes kaksimetrinen suomalainen NHL-huippulupaus, jonka laukaus on kuin hevosenpotku – kuulostaa hyvältä, eikö vain?

Nyman pelasi jo viime kaudella ensimmäiset liigapelinsä Ilveksen paidassa. Kovin ryminä tapahtui Mestiksessä, KOOVEEn paidassa. 34 otteluun peräti 18 maalia ja 35 tehopistettä.

Nyman oli esillä myös alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa, joissa hän paukutti kuuteen otteluun tehot 2+2=4.

Tälle kaudelle Nyman asetti suoran tavoitteen.

– Tein kesällä kovasti töitä sen eteen, että pääsisin pelaamaan mahdollisimman paljon miesten pelejä. Koska sitä kautta oma peli menee kaikilta ominaisuuksiltaan eteenpäin, Nyman sanoo MTV Urheilulle.

Eikä Nyman vain tavoittele liigapaikkaa Ilveksen miehistössä. Hän on ollut heti kauden alkuvaiheilla isossa tulosroolissa.

Viiteen otteluun kaksi maalia ja kolme tehopistettä.

– Voittaminen ja maalinteko ovat mulle todella isoja juttuja. Olen saanut aina paljon itseluottamusta maaleista. Ja kun itseluottamus on tapissa, silloin on aika hienoa pelata tätä lajia nimeltä jääkiekko, Nyman hymyilee.

Väkevää erityisosaamista

– Hän on ihan poikkeuksellinen pelaaja, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela sanoo Nymanista.

Mutta miksi? Syitä on monia.

– Ihan koon, luontaisen hyökkäyspelin, taitokapasiteetin ja laukauksen osalta, Koskela luettelee.

Isoin poikkeuksellinen tekijä tulee Nymanin fyysisistä mitoista. Pituus 191 senttiä, ilmoitettu paino 98 kiloa.

Hän on jo 18-vuotiaana iso jässikkä. Sen lisäksi hän on erittäin pelitaitava hyökkääjä. Hänenkaltaisia lupauksia ei aivan joka vuosi ilmesty Suomen junioripuusta.

Fyysisten raamien lisäksi erityisesti yksi erikoisominaisuus nousee ylitse muiden.

– Hänen laukauksensa on kuin hevosen potku, Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä hehkuttaa kiiluvin silmin Nymanin isoa vahvuutta.

– Hän pistää tuolla meidän harjoituksissamme kiekkoa verkkoon laukaus toisensa perään, Myrrä myhäilee suojatistaan.

Ilveksen urheilujohtaja Koskela on seurannut Nymanin kehityspolkua usean vuoden ajan.

– Näimme jo B-junioreissa, että hän on poikkeuksellisen lupaava kaveri. Jani on ottanut hurjia askelmia. Hän on yksi Ilveksen kaikkien aikojen lahjakkaimmista pelaajista, Koskela täräyttää.

Asenne kunnossa

Nymanin isoin kehityskohde on liittynyt luisteluun. Nyt, tällä hetkellä, hänen liikkeensä on kelvollista luokkaa. Varsinkin kun huomioi sen, että hän on lähes kaksimetrinen kaveri.

– Sitten kun hän saa vielä luisteluaan vähän eteenpäin, niin hänellä on varmasti valoisa tulevaisuus edessään, Ilves-pomo Koskela vakuuttelee.

Tähän liittyvä työ on jo ollut pidempään käynnissä.

– Keskityin kesällä kamppailupelaamiseen ja ihan puhtaaseen räjähtävyyteen. Jos jotain pitää listata, niin tuossa ovat olleet ne isoimmat kehityskohteeni viimeisen vuoden aikana. Olen saanut tuohon liittyen hyviä mittareita miesten peleissä. Tuo puoli on mennyt eteenpäin ja sen pitää mennä jatkossakin, jotta pystyy tekemään tulosta korkealla tasolla, Nyman huikkaa.

Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä on ollut enemmän kuin tyytyväinen Nymanin asenteeseen.

– Hän on ollut meille erittäin plusmerkkinen pelaaja koko alkukauden ajan. Hän kuuluu vakiokokoonpanon pelaajiin, vaikka hän ei välttämättä ihan jokaisessa pelissä pelaakaan. Pitää muistaa, että meillä on viiden kentän verran huippupelaajia. Hänelle voidaan antaa sopivaa kuormaa harjoittelun merkeissä, Myrrä sanoo Nymanin arkeen liittyen.

Nymanin lahjakkuus on pistetty merkille myös rapakon takana. Hänet poimittiin kesän NHL-varaustilaisuudessa toisella kierroksella, vuorolla 49 Seattle Krakeniin.

Ei ole mikään salaisuus, että Nyman voidaan hyvinkin nähdä tulevina vuosina NHL-kaukaloissa. Kaikki merkit viittaavat siihen.

– Hän on ostanut hienosti ajatuksen siitä, että työ pitää tehdä ennen kuin hän on valmis. Hän on matkalla kohti isoa tavoitetta, ja hän paiskoo joka päivä kovasti töitä sen eteen, Koskela kiittelee.

– Hän on todella tervepäinen kaveri, jolla on jalat maassa. Valkeakosken poikia. Jääkiekko on hänelle tärkeä juttu, mutta hän ei ole mikään haihattelija. Hän jos kuka tietää, että hänen syntymävuotensa on 2004. Hänellä on vielä monia pelivuosia, monia harjoitustoistoja ja työtunteja edessä. Asenne näkyy hyvin meidän harjoituksissamme. Jos vedämme 45 minuutin jään jälkeen ekstraa, niin vaikka häntä ei ole erikseen pyytänyt mukaan, niin hän on jonon ensimmäisenä valmiina tekemään lisäharjoitteita. Jos tuosta pitää päätellä jotain, niin kehityssuunta on varmasti ylöspäin, Ilveksen päävalmentaja Myrrä miettii.

Ilveksen kannalta oli hyvä, että Nyman päätti valita lajikseen jääkiekon. Valkeakoskella hän olisi voinut hyvinkin päätyä kaupungin ylpeyden paitaan.

– Haka olisi varmasti saanut hänestä huippuluokan target-pelaajan ja maalialueen maaliruiskun, Myrrä naurahtaa, kiittäen perään: