SM-liigassa viime kaudella dominoinut Petrus Palmu kommentoi tuoretta kohua: "On puhuttava agenttini kanssa"

Palmu takoi SM-liigassa viime kaudella 59 pistettä yhtä monessa ottelussa. Täksi kaudeksi tie vei SHL:n Örebrohon. Kaksivuotisen sopimuksen alkutaival on ollut heikko. 12 ottelua on tuottanut vain neljä tehopistettä. Ruotsalaislähteet ennakoivat alkuviikosta, että Palmu on saamassa lähtöpassit seurasta.