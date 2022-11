Petrus Palmu nöyryyttävässä tilanteessa Ruotsissa – SM-liigan viime kauden tähti: "Jokainen voi tehdä omat johtopäätöksensä"

Palmu on pelannut SHL:ssä 15 ottelua ja koonnut vaatimattomat pisteet 1+3=4. Vastuu on jäänyt vähäiseksi, ja Palmu on ollut kokoonpanon ulkopuolella lähes kolmanneksessa peleistä, kun ruotsalaisen Niklas Erikssonin valmentama ja sarjassa seitsemäntenä oleva Örebro on tahkonnut 22 matsia.