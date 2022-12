Expressen: Petrus Palmu eristettiin Ruotsissa – SM-liigan viime kauden arvokkaimmalle tyly viesti seuralta

Expressenin mukaan Örebron viestintäpomo vahvistaa, että suomalaishyökkääjä on pudotettu harjoitteluringistä. Lehti kertoo lisäksi, että Palmu on vapaa etsimään uuden seuran itselleen.

Palmulla on kuitenkin edelleen voimassa kaksivuotinen sopimus Örebron kanssa. Hyökkääjä siirtyi Ruotsiin Jukureista. Viime viikolla MTV Urheilu tavoitti suomalaispelaajan kommentoimaan jo kiristynyttä tilannetta. Jatkosta seurassa ei kuitenkaan ollut selvää tietoa.

Mikko Lieri / All Over Press

Mikko Lieri / All Over Press

Vain yhden maalin kauden aikana iskenyt Palmu on ollut kokoonpanossa vain 15 kertaa, kun Örebro on pelannut 24 ottelua. Nyt penkitysputki on venähtänyt kolmen ottelun mittaiseksi.