SM-liigassa rajuja valmentajapotku-uutisia – Ville Peltonen ei pysty ymmärtämään, kollega: "Pitää olla huolissaan"

Kommentti: Lauri Marjamäen potkuissa huomio kiinnittyy aivan toiseen mieheen – tästä on kyse

– On aina valitettavaa kuulla, kun näin käy. Koutsit yrittävät pitää yhtä ja olla samalla puolella, vaikka kilpailemme kaukalossa ja sen äärellä. Aina harmittaa koutsin ja itse kaverin puolesta, Lämsä jatkaa.

– Ei mulla vaan riitä ymmärrys tuohon. Toki, tuo on osa bisnestä, mutta silti. Ei kukaan tietenkään voi tietää, että mitä siellä taustalla on. Mutta näin ulkopuolelta katsottuna on kyllä vaikea ymmärtää, Peltonen toteaa potku-uutisiin liittyen.