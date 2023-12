Kärpät-pomo paljastaa: Näin päätös Lauri Marjamäen potkuista eteni

Kärpät on tällä hetkellä sarjassa viidentenä, mutta erityisesti joukkueen viimeaikaiset otteet johtivat Marjamäen erottamiseen.

– Tämä on tulosurheilua ja mennään tulos edellä. Jos katsotaan kuntopuntaria viimeisen kymmenen pelin osalta, niin se ei ole sitä, mitä meidän pitäisi saada, Kärppien Urheilujohtaja Mikko Myllykoski kertoi MTV Urheilulle puhelimitse.

Kärpät on kerännyt viimeisestä kymmenestä ottelusta vaivaiset yhdeksän pistettä, mikä on koko Liigan toiseksi huonoin saldo yhdessä Sportin kanssa. Vähemmän pisteitä viimeisessä kymmenessä ottelussa on kerännyt vain Liigan heittopussi SaiPa.