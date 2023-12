Kommentti: Lauri Marjamäen potkuissa huomio kiinnittyy aivan toiseen mieheen – tästä on kyse

Marjamäki on perfektionisti ja kontrollifriikki, kun taas Manner on elämäntäyteinen hahmo. Erikoispersoona, joka tasapainotti vaakakuppia.

Sen jälkeen Marjamäen yllä on ollut puolen Suomen kokoisia haamuja.

Vaikka Myllykoskella on pelaajataustaa Kärpistä, hän tuli ulkopuolelta.

Se, että Kärppien väliaikaisena päävalmentajana toimii Ville Mäntymaa , on vain väliaikainen ratkaisu. Voi hyvinkin olla, että Kärppien koko valmennustroikka menee uusiksi – maalivahtivalmentaja Ari Hilliä lukuun ottamatta.

Kärppien perustuslaatuinen ongelma on se, että joukkueen jalkanopeus ei riitä Liigan nykypäivän vaatimuksiin. Tämä on näkynyt erityisesti otteluissa kärkipään seuroja vastaan. Kun Marjamäeltä kysyi tästä epäkohdasta, hän murahti. Koska hän tiesi, että kyseessä on vika, mihin hän ei pysty vaikuttamaan.