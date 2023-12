Sihvonen kiehuu: Potkuja jaellut JYP ylitti rajan – "Kyse sairaasta mielikuvituksesta"

JYP on täydellisellä tuuliajolla. Sen puheenjohtaja Jukka Seppänen on suorastaan sekaisin. Seurauksena tuosta kaikesta on nyt päävalmentaja Jukka Rautakorven saamat potkut.

Potkut ovat yksi asia, mutta niiden syyt ovat toinen seikka; syyt, joita JYPin tiedotteessa Rautakorven potkuille kerrotaan, ovat suorastaan mielikuvituksen tuotetta.

Tässä otteita potkujen syistä JYPin tiedotteessa:

Ensin typerehtii JYPin puheenjohtaja Jukka Seppänen: "Laadimme seurassa vajaat kaksi vuotta sitten uuden strategian, jossa tärkeässä roolissa on uusi jyppiläinen peli-ideologia. Sen avainasioita ovat mm. luovuus, rohkeus peliin ja positiivisuus. Tavoitteena on kehittää JYPille kestävä ja moderni urheilullinen kilpailuetu."

Sen jälkeen munii urheilutoimenjohtaja Mikko Viitanen: "Liigatasolla siinä työssä on avainroolissa päävalmentaja. Jukka Rautakorpi ajoi joukkueeseen sisään hyvin uuden fyysisen vaatimustason, mutta muilla pelin osa-alueilla kehitysvauhti ei riittänyt seuran tavoitteiden täyttymiseen eikä laiva kääntynyt lukuisten palaverienkaan jälkeen."

Huh, huh! Vai että luovuus, rohkeus peliin ja positiivisuus. On siinä peli-ideologiaa kerrakseen. Naurattaisi jos ei kauhistuttaisi.

Mikko Viitaselta voisi kysyä, millaisena hän on kuvitellut – alleviivaan: kuvitellut! – sen jonkin pelitavan ja ne pelin osa-alueet, joihin kehitysvauhti ei riittänyt?

Seppänen ja Viitanen liikkuvat jossain mielikuvitusmaailmassa, jota ei ole olemassa. Toki Seppänen jo aiemmin puheli ja luonnehti jotain muka pelipaikatonta jääkiekkoa JYPin kilpailuetuna. Sen minä tyrmäsin perusteellisesti aiemmassa JYP-tekstissäni.

Ymmärrän, ettei Seppänen ymmärrä jääkiekkoilusta, mutta Viitanen liikkuu tässä nyt vesillä, jotka ovat enemmän kuin sameat. Hän tekee suorastaan pilaa omasta ammattiasiastaan.

Kova tehtävä on edessään myös uudella päävalmentajalla Mikko Heiskasella, johon pätee se muotoiluni, että tilaisuus tekee varkaan – ja päävalmentajan. Jos oikein päättelen, Heiskasen täytyy nyt olla se, joka jakaa ja jolla on sama pelitavan avustamaton mielikuvittelukyky kuin Seppäsellä ja Viitasella. Jokin pelillinen vallankumous sieltä on nyt sitten kai luvassa. Heiskanen oli tähän asti Rautakorven valmennustiimin jäsen. Nyt hänestä leivottiin päävalmentaja. Melkopuoleista! sanon.