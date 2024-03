SM-liigassa napsahti pelikieltoa – tästä törkytempusta tuomittiin vain kaksiminuuttinen

– Jälkimmäisen iskun osalta kurinpitodelegaatio katsoo, että isku on tehty tarkoituksellisesti ja suunnattu jäässä olevan pelaajan niskaan ja isku on suhteellisen voimakas. Kurinpitodelegaatio toteaa, ettei Bryggmanin toiminta oikeuta Baptistea iskemään tällä tavoin vastustajaa niskaan. Kurinpitodelegaatio katsoo, että Baptiste on jälkimmäisellä nyrkin iskullaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa, ja tilanteesta tulee määrätä pelikielto, päätöksessä sanotaan.