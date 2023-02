Liigan kurinpito on puhunut – kostotempusta kahden pelin kakku, sikailusta enemmän

– Videolta tehtyjen havaintojen perusteella kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanteessa täyttyvät edellä todetut päähän kohdistuneen taklauksen kriteerit, joten kyseessä on sääntöjen vastainen vastustajan päähän kohdistunut taklaus. Delegaatio katsoo, että Pullin taklauksella on piittaamattomasti vaarannettu vastustajaa, joten tilanteesta tulee määrätä Pullille ottelurangaistus ja pelikielto, päätöksessä kirjoitettiin.

Pulli on pelannut TPS:ssä tällä kaudella 47 ottelua tehoin 3+11=14. Hän on kirjauttanut 10 rangaistusminuuttia. Hänen on määrä debytoida A-maajoukkueessa ensi viikolla Sveitsissä ja Ruotsissa pelattavassa Euro Hockey Tourin turnauksessa.