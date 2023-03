SM-liigan kurinpito eri linjoilla tilannehuoneen kanssa – Tapparan Casimir Jürgensille pelikieltoa

– Kurinpitodelegaatio katsoo, että Jürgens on teollaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa, ja tilanteesta tulee määrätä ottelurangaistus poikittaisesta mailasta. Delegaatio toteaa, että Jürgens on vastuussa poikittaisella mailalla iskemisestä, vaikka pelaajan havainnointi on tilanteessa osittain myös maalille laukaistussa kiekossa, raportissa selostetaan.