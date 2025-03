Asiantuntijalta raju näkemys Tapparasta – tipahtiko eteen pelastava kortti? "Mieluisin vastustaja tähän"

SM-liigan hallitseva mestari Tappara rämpi syvällä suossa talven loppuvaiheilla, kun se hävisi jatkuvalla syötöllä. Tappara ylsi kuitenkin pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle, missä vastaan asettuu Kiekko-Espoo.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi lataa räväkän näkemyksen Tapparasta.

– Heidän pelinsä on sekaisin. Jokaisen lätkämiehen suusta tulee tuo sama lause, eikä sitä pysty kieltämään millään. Peli ei näytä hirveän hyvältä, mutta kun kyse on Tapparasta, niin isoja asioita voi tapahtua pelkästään napin painalluksesta, Kivi miettii.

– Yleensä noin ei käy urheilussa, mutta Tapparan kohdalla tuo on mahdollista.

Kivi viittaa siihen, miten paljon voittamisen kulttuuria Tapparassa on. Se on kolmen edelliskevään Suomen mestari.

– Tuo selviää viikon sisään, että tuleeko tuollaista efektiä. Heidän tekemisensä on ollut kuitenkin pitkään vaisua ja tuskaista, Kivi miettii.

Tapparan vastustaja Kiekko-Espoo hurmasi syksyllä nuoren maalivahtinsa Petteri Rimpisen johdolla. Talvella eteen tuli vaikeampi jakso.

– He menettivät asetelmiaan heidän veskarikohelluksensa aikana, kun Rimpinen oli nuorten kisoissa mukana. Siinä meni 10–12 peliä. En tiedä, että onko sillä sitten niin merkitystä, jos he olisivat yltäneet ylemmäs. Saa nähdä, että mitä he saavat nyt ladattua. Löytyykö sieltä vielä kunnianhimoa ja saavatko he nykyryhmästä enemmän irti? Kivi miettii.

Runkosarjassa viimeisten kymmenen pelin kuntopuntarissa Kiekko-Espoo oli sijalla kahdeksan ja Tappara sijalla yhdeksän. Viimeisten 20 pelin kuntopuntarissa Kiekko-Espoo oli yhdeksäs ja Tappara 11:s.

Kivi lataa kovan näkemyksen tulevaan sarjaan liittyen.

– Kiekko-Espoo on Tapparalle ehkä mieluisin vastustaja juuri tähän kohtaan. Jos Tappara olisi saanut valita jonkun, niin he olisivat ottaneet Espoon, Kivi väittää.

Kivi viittaa tällä siihen, miten Kiekko-Espoo ei ole ollut tuoreeltaan aivan ytimessä, verrattuna moniin muihin ensimmäisen pudotuspelikierroksen joukkueisiin.

Kiekko-Espoon ja Tapparan sarja käynnistyy huomenna tiistaina. Jatkoon etenee kolmella voitolla.