SaiPa hurmaa, mutta SM-liigassa on myös toinen iso ylpeydenaihe – Jyrki Aho voi katsella ylpeänä Kiekko-Espoota

Jääkiekon SM-liigassa Lappeenrannan SaiPa kerää tällä hetkellä isoimmat otsikot – syystä. 12 ottelun voittoputki ja sarjan kärjessä oleminen sen jälkeen, kun seura on rämpinyt pari edellistä vuotta aivan sarjan pohjamudissa. Liigassa on myös toinen hieno tarina, joka ansaitsee mainintansa.

Se löytyy Espoosta. Täksi kaudeksi Liigaan nostettu Kiekko-Espoo kaatoi torstaina HIFK:n 2–1 nousten Liigassa kolmanneksi.

Kiekko-Espoo on kerännyt alkukauden 26 ottelusta 48 pistettä. Se on vain kolmen pisteen päässä sarjan kärjessä olevista SaiPasta ja HIFK:sta.

Ei paha seuralta ja joukkueelta, joka meni lähestulkoon kauttaaltaan uusiksi kesän aikana.

Kiekko-Espoon päävalmentajalta Jyrki Aholta kyseltiin torstain HIFK-pelin jälkeen siitä, mistä espoolaisjoukkueen tämän hetken hyvä vire ja ”hyväoloisuus” kumpuaa.

– Totta kai tulokset auttavat asiaa. Silti, vaikka hävisimme varsin hyvän pelin jälkeen Ilvekselle, niin ilme oli hyvin samanlainen tuolla kopin sisällä. Se on tärkeää. Nyt tuli kaksi pistettä ja taas on peli tulossa – ei kannata liikaa jäädä tuleen makaamaan. Jätkät ovat tehneet hienosti hommia alusta asti, niin kuin kaikki muutkin tässä. Olemme tehneet erilaisia juttuja, joiden myötä voisimme olla tiiviitä. Se rakentuu myös siitä, että on kiva olla yhdessä ja että on tärkeä pelata Espoolle, Aho julisti ylpeänä.

Kiekko-Espoon matka jatkuu lauantaina, kun se kohtaa kotonaan Ilveksen.

