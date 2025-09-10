Jääkiekon SM-liigassa Tappara antoi myrskyvaroituksen omasta osaamisestaan Raumalla, kun se kaatoi kauden ensimmäisessä sarjapelissään mestarisuosikki Lukon (1–4). Tapparalla 17-vuotias liigadebytantti Oliver Suvanto nousi heti iloiseksi valopilkuksi.
Kierrosraportti: Sami Vataselle unelmien paluu SM-liigaan – Tapparalta myrskyvaroitus
Suvanto vei Tapparan toisessa erässä 1–0-johtoon. Hänen liigauransa avausosuma syntyi ajassa 27.13.
1:23Uusi Tappara-kasvo Oliver Suvanto, 17, osuu heti liigadebyytissään – sai "tulokaskasteen" ottelun alla
Suvanto oli mukana myös Tappara-kapteeni Otto Rauhalan 3–0-osumassa, mihin hän nappasi syöttöpisteen.
Suvanto, 17, sai tietää tiistain aamujäiden yhteydessä, että hän pelaa keskiviikkona uransa ensimmäisen liigaottelun.
– Pääkoutsi tuli ilmoittamaan, että tänään pelaan. Kyllä siinä oli pikkupoika aika täpinöissään, Suvanto virnuili pelin jälkeen MTV Urheilulle.
Suvannon isä Harri Suvanto teki oman liigadebyyttinsä juuri Raumalla Lukon paidassa 37 vuotta sitten. Isä-Suvanto oli heittänyt pojalleen varsin kepeän ilmoituksen keskiviikon ottelun alla.
– Se (isä) sanoi ennen peliä, että se on tehnyt ensimmäisessä vaihdossa ensimmäisen maalinsa. Siihen en ihan pystynyt, mutta aika lähelle meni! Suvanto hymähti.
Oliver Suvanto siirtyi viime kaudeksi TPS:n organisaatiosta Tapparaan. Hän oli kesällä Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkueen matkassa eri turnauksissa (6 ottelua, 3+3=6).
Video Suvannon haastattelusta näkyy jutun yläreunan videolta.