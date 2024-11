Pikahälytyksen SM-liigaan saanut Mestis-tähti kiirehti taksilla Turusta Jyväskylään – "Tuli vähän nopealla varoitusajalla"

– Tuli vähän nopealla varoitusajalla, mutta jätkät tekivät tosi helposti tulla mukaan. Peli on kuitenkin sama: jääkiekko, niin ei siinä mitään ihmeellistä ollut kuitenkaan. Totta kai hyvä terve jännitys alkuun. Ensimmäisen vaihtokierroksen jälkeen tajusi, ettei tämä ole sen kummempaa kuin mikään muukaan peli, Vuorela kertoi.

Toista kauttaan TUTOn riveissä pelaavan Vuorelan alkukausi Mestiksessä on ollut erinomainen. Hän on tehnyt 20 pelaamassaan ottelussa 14 tehopistettä, mikä oikeuttaa puolustajien pistepörssissä kolmanteen sijaan. Hänen edellään on vain Jokereiden Riku Tuomola (21 pistettä) ja IPK:sta Sportiin hiljattain siirtynyt Hannes Häkkilä (17 pistettä).