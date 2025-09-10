Jääkiekon SM-liigassa keskiviikon kierroksella ohjelmassa oli kaksi hyvinkin mielenkiintoista ottelua.

Jyväskylässä katseet kääntyivät Sami Vataseen, joka palasi pitkän tauon jälkeen JYPin riveihin.

34-vuotiaan Vatasen virallinen JYP-paluuottelu ei olisi voinut huipentua enää paremmalla tavalla, sillä hän vei kotijoukkueen 4–3-johtoon kolmannen erän loppuvaiheilla (55.49). Vatanen pääsi nousemaan kohti Ilves-maalia, minkä jälkeen hän painoi kiekon tshekkivahti Dominik Pavlatin selän taakse.

Video kyseisestä osumasta näkyy jutun yläreunasta.

Ilves ei enää tästä toipunut. JYP järjesti täten heti kauden avausottelussaan yllätyksen, kun se kaatoi Liigan ennakkosuosikkien joukkoon lukeutuneen Ilveksen 4–3.

Illan toisessa ottelussa Tappara antoi myrskyvaroituksen iskukyvystään, kun se kaatoi Liigan ison mestarisuosikin Lukon 4–1.

Tappara karkasi toisessa erässä 3–0-johtoon liigadebytantti Oliver Suvannon, Kasper Simontaipaleen ja Otto Rauhalan osumilla.

Aarne Intonen kavensi Lukolle, mutta Emil Sylvegård painoi vielä loppuhetkillä kiekon tyhjiin.

Tapparan ehdoton valopilkku oli 17-vuotias Suvanto, joka nakutti liigadebyytissään tehot 1+1.

Liiga jatkuu perjantaina, jolloin ohjelmassa on kuuden ottelun kierros. JYP isännöi tuolloin Jukureita, kun taas Ilves matkaa Ouluun Kärppien luokse. Illan Hockey Night -peli (MTV3) käydään puolestaan Helsingissä, missä IFK kohtaa Kiekko-Espoon.

SM-liigakierroksen 10.9.2025. lopputulokset:

Lukko–Tappara 1–4

JYP–Ilves 4–3