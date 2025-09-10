Rauman Lukko lähti tiistaina alkaneeseen SM-liigakauteen yhtenä suurimpana ennakkosuosikkina. Lukolla kauden ensimmäinen liigaottelu on sujunut enemmän kuin mollivoittoisella tavalla.
Lukko kohtaa tänään kotiottelussaan Tapparan, joka oli sen tapaan kauden ennakkosuosikkien joukossa. Tappara on esitellyt vaarallisuuttaan Raumalla, missä se riehaantui toisen erän puolen välin tuntumassa.
Tapparan 17-vuotias lupaus Oliver Suvanto vei vieraat johtoon ajassa 27.13. Lisää tuli hetkeä myöhemmin ylivoimalla, kun Kasper Simontaival osui kimmottelujen jälkeen.
Eikä siinä vielä kaikki. Kirvesrintojen kapteeni Otto Rauhala vei Tapparan 3–0-johtoon ajassa 30.47.
0:59Nyt viedään Lukkoa pahemman kerran – Otto Rauhala vie Tapparan jo 3–0-johtoon
Osumaan syöttöpisteen nappasi Suvanto, joka debytoi tänään SM-liigatasolla. Tappara teki Suvannolle illan ottelun alla "tulokaskasteen", kun hän luisteli tovin ajan yksin jäällä alkulämmittelyjen yhteydessä.
Jutun yläreunan videolla kuvaa Suvannon tulokaskasteesta ja hänen liigauransa avausmaalista.