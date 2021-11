Karri Kivi ärähtää SM-liigan kestopuheenaiheesta – ei ymmärrä toistuvia väitteitä: "Miten voi sanoa?"

SM-liigassa on ollut viime vuodet 15 seuraa. Vaasan Sport nostettiin pääsarjaan kaudeksi 2014–15, kouvolalainen KooKoo perään 2015–16 ja Mikkelin Jukurit 2016–17. Aika ajoin kaikkien näiden seurojen ja usein vähintään yhden niistä asema SM-liigassa on julkisessa keskustelussa kyseenalaistettu. On puhuttu tiuhaan, etteivät kaikki nämä seurat ansaitsisi olla liigatasolla.

Tämä sesonki on ollut varsinkin KooKoolta ja Sportilta vahva. Molemmat ovat pyörineet kärkisijoilla, ja KooKoo on tällä hetkellä peräti piikkipaikalla. Sport on hieman syyskauden edetessä pudonnut mutta on kahdeksantena. Jukurit on puolestaan tällä haavaa tiukasti taistelussa pudotuspelisijoista, nyt sijalla 11, ja siltä nähtiin hiljattain viiden ottelun voittoputkikin.