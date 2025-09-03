SM-liigaseurat ahtaalla ulkomaalaislain kanssa – "Voi olla aiempaa vaikeampi"

Jääkiekon Liigassa on nähty viime vuosina melkoisia vierastyöläisjoukkueita, kun ulkomaalaisvahvistuksia on riittänyt runsaimmillaan usean kentällisen tarpeiksi. Ulkomaalaislain myötä vierastyöläisten maahan saaminen on vaikeutunut, mutta ensi viikolla kauden aloittaa silti noin 100 ulkomaalaispelaajaa.

– Emme ole laskeneet kappalemäärää, mutta heitä on varmaan aavistuksen vähemmän kuin viime kaudella. Toki viime kaudellakin heitä tuli jonkin verran vielä kesken kauden, Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen kertoi keskiviikkona Helsingissä järjestetyssä mediatilaisuudessa STT:lle.

Markkasen mukaan seurat joutuvat pohtimaan ulkomaalaisvahvistuksien hankkimista siitä näkökulmasta, että pelaajan saaminen Suomeen saattaa kestää. Se on seuroille iso haaste.

– Meillä pelaajat tulevat pääsääntöisesti Yhdysvalloista tai Kanadasta, jos he tulevat EU:n ulkopuolelta. Seurat joutuvat tekemään päätöksiä, otetaanko riski, saadaanko pelaaja tarpeeksi nopeasti vai ollaanko valmiita hyväksymään, että pelaajan saaminen voi kestää kolme viikkoa tai jotakin.

Markkanen mainitsi pelaajien halun päästä pelaamaan ja perhetilanteet, jotka voivat vaikuttaa siirtopäätöksiin.

– Jos pelaaja pääsee nopeammin Saksaan tai Ruotsiin, ehkä hän valitsee sen.

Riskinsietokyky mitataan

Ulkomaalaislaki ja sen vaikutukset ovat puhuttaneet liigapelaajien keskuudessa melko vähän.

– Enemmän vaikuttaa kesken kauden tuleviin. Siirtorajalla voi olla aiempaa vaikeampi saada ulkomaalaisia, KooKoon Otto Paajanen tuumi.

Ässien Jan-Mikael Järvinen mainitsi lajiin kuuluvat äkilliset pelaajatäydennystarpeet.

– Voi tulla loukkaantumisia. Mistä täydennät ryhmää? Ukot voivat olla jo terveenä, kun vahvistuksien paperit on saatu kuntoon ja pelaaja paikalle.

Jukurien Jesper Piitulainen on jutellut uusien ulkomaalaispelaajien kanssa. Heidän asiat sujuivat kivuttomasti.

– Mutta miten onnistuu kesken kauden? Urheilutoimenjohtajien riskinsietokyky mitataan. Aika näyttää, jääkö vahvistukset hankkimatta vai ovatko he Euroopan sisällä olevia pelaajia.

Liigaseurojen päävalmentajat kokoontuivat yhteen sarjan avaustilaisuudessa Helsingissä.Lehtikuva

Kärppien Atte Ohtamaa nosti esiin inhimillisen puolen.

– Jos odotat ensin työpaikkaa ja saat sen, on tympeää odottaa vielä sen jälkeen, että pääsee pelaamaan.

Myös Markkasen mukaan kynnys ulkomaalaispelaajien hankkimiseen kesken kauden voi kasvaa.

– Kesällä on ollut aikaa laittaa asioita kuntoon. Kun pelaaja pitäisi saada nopeasti pelaamaan, ja meilläkin pelitahti on 60 ottelua runkosarjassa, ja jos luvan saaminen kestää kolme viikkoa tai kuukauden, menee helposti kymmenen peliä ohi.

Voisiko ulkomaalaispelaajien määrän mahdollinen pieneneminen olla hyvä asia kotimaiselle jääkiekolle, kun liigaseurat nostaisivat pelaajia kesken kauden junioreistaan tai Mestiksestä?

– Jokaisessa asiassa on toinen puoli: mitä tulee tilalle? Seurat tekevät erittäin hyvää juniorityötä, ja meillä pelaa paljon nuoria pelaajia. Otetaan ilolla vastaan, jos joku ottaa tätä kautta paikkansa, Markkanen sanoi.

Hihat heilumaan

Liiga kertoi keskiviikkona paitsiohaastojen mahdollisuudesta ja siitä, että erien aikana olevilla "power breakeilla" lumet kolataan jatkossa arvokisojen malliin. Pelaajat tervehtivät ilolla etenkin jälkimmäistä uudistusta.

– En tiedä, onko Jukurien etu, mutta jääkiekon etu se on. Eri halleissa on erilaiset jäät. Uudistus mahdollistaa, että jää pysyy tasaisessa kunnossa läpi pelin ja erän, Piitulainen kiteytti.

Yhdenmukaisiin kolaustoimiin siirrytään vähitellen, tavoitteen mukaan viimeistään marraskuussa. Asia ei ole aivan yksinkertainen.

– Tähän tarkoitukseen sopivat isot kolat pitää tilata. Kenellä on jo mahdollisuus, on lupa toteuttaa, mutta meidän pitää harjoitella. Meillä on hyvä prosessikuvaus ja minimivaatimukset. Tavoitteena on pelin laadun parantaminen, Markkanen paalutti.