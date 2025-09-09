SM-liigaseura: Päätös ratista kärynneen pomon kohtalosta

Jyväskylän JYP tiedottaa jatkavansa yhteistyötä rattijuopumuksesta tuomitun kehitysjohtajan Anssi Thuresonin kanssa.

Thureson tuomittiin keväällä sakkoihin rattijuopumuksesta. Keskisuomalaisen mukaan Thureson puhalsi poliisin ratsiassa noin 0,79 promillea.

Rattikäry ei ollut JYPin tiedossa, kun se teki sopimuksen Thuresonin kanssa. Kehitysjohtaja ei siis ollut vielä JYPin palveluksessa tapahtumahetkellä.

Seura kertoo teon olevan sen arvojen vastainen, joten tapausta käsiteltiin hallitustasolla. Arvioinnin jälkeen JYP päätti jatkaa yhteistyötään Thuresonin kanssa.

Keskeisinä syinä jatkamiselle JYP pitää Thuresonin anteeksipyyntöä ja katumusta, sekä sitä, että hän on kärsinyt teostaan saamansa tuomion.

– JYPin päätökseen yhteistyön jatkamisesta vaikuttivat myös Thuresonin vankka kokemus ja erinomaisesti käynnistynyt kehitystyö. Thureson on pystynyt lyhyessä ajassa näyttämään osaamisensa ja tuomaan osaamistaan JYPin kehitystyöhön, seuran tiedotteessa lausutaan.

JYP ostaa Thuresonin yhtiöltä palvelua ja osaamista määräaikaisesti. Kehitysjohtajalla on ollut keskeinen rooli seuran palvelukonseptien kehittämisessä.

Jääkiekon SM-liiga alkaa tänään tiistaina. JYP on askissa kuitenkin vasta huomenna, kun se kohtaa Ilveksen.