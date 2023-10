SM-liiga-pelaajaa syytetään raiskauksesta

Epäilty teko tapahtui Helsingissä kesällä 2021. Teosta epäilty pelaaja oli tuolloin vielä alaikäinen. Pelaaja on pelannut tällä kaudella edustamansa joukkueen riveissä SM-liigassa.

Asiasta ensimmäisenä kertoi Ilta-Sanomat . Asiaa lehdelle kommentoinut pelaajan edustaman seuran toimitusjohtaja sanoi kuulleensa tapauksesta viime päivinä. Toimitusjohtajan mukaan pelaaja oli itse kertonut, että häntä vastaan on nostettu syyte.

– Tällä hetkellä on vaikea ottaa asiaan kantaa. Meillä on yleinen linjanveto, että odotamme oikeuskäsittelyä ja teemme sen jälkeen ratkaisuja. Tässä on kyse myös työoikeudesta. Arvioimme pelaajan asemaa oikeuskäsittelyn jälkeen, toimitusjohtaja sanoi Ilta-Sanomille.