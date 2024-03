Kaksi somevaikuttajaa kiinni rahapelien tyrkyttämisestä – yrittivät kieltää, mutta todisteet puhuvat puolestaan

Poliisihallituksen mukaan somevaikuttajien toiminta on ollut affiliate- eli kumppanuusmarkkinointia, jonka tarkoituksena on ollut houkutella Suomessa olevia kuluttajia rahapelien asiakkaiksi.

Tubettaja väitti aiemmin, ettei ole saanut poliisilta yhteydenottoja

Toinen kiellon saaneista vaikuttajista on tubettaja "pottukoira" eli Jouko Kärkkäinen, jolla on esimerkiksi Kickissä ja Instagramissa yli 30 000 seuraajaa. Kärkkäinen kuvaa lähetyksissään arkielämäänsä, usein ulkomailla, mutta sisällön yhteydessä on usein rahapelimainoksia.