Poliisi: Ulkomaisten rahapeliyhtiöiden lainvastainen markkinointi pyrkii laajentumaan Suomessa – vaatii onnistuakseen aivan erityistä suunnittelua

Ulkomaista rahapelitoimintaa on markkinoitu voimakkaasti viime aikoina talvitapahtumissa. Markkinointi on ollut poikkeuksellista, sillä sitä on tuotu tapahtumiin fyysisinä elementteinä kuten pelikentän laitamainoksina, bränditeipattuina palkintoina ja ajoneuvoina sekä esimerkiksi pelipaitoina.