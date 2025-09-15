SM-liigan tuorein joukkue eli Kiekko-Espoo ei ole enää sarjan tulokasnippu, sillä se aloitti nyt toisen perättäisen kautensa pääsarjatasolla. Kiekko-Espooseen kohdistuu nyt isoja kysymysmerkkejä sekä todella painokas väite.

Kiekko-Espoo jätti itsestään varsin vahvan vaikutelman sen jälkeen, kun se nostettiin Mestiksestä Liigan puolella. Kiekko-Espoo ylsi heti SM-liigapaluukaudellaan pudotuspeleihin, missä se haastoi varsin väkevästi hallitsevan mestarin eli Tampereen Tapparan.

Joukkueiden pudotuspelisarja venyi aina viidenteen ja ratkaisevaan otteluun asti. Kiekko-Espoo johti sitä kolmannessa erässä, mutta Tappara sai vietyä taiston jatkojen puolelle. Vaakakuppi kallistui lopulta kirvesrintojen suuntaan, kun Otto Rauhala napautti kiekon ensimmäisessä jatkoerässä nuottaan.

Tuon jälkeen Kiekko-Espoon rosterissa on tapahtunut varsin paljon liikehdintää. Tulkintakysymys on kuitenkin se, että onko Kiekko-Espoo vahvistunut tälle kaudelle vaiko ei. Se kun koki kesän aikana varsin kovia menetyksiä.

MTV Urheilun liigastudiossa esitettiin varsin suoria väitteitä Kiekko-Espooseen liittyen. Yksi näistä kohdistui seuran viime kauden valopilkkuun eli Petteri Rimpiseen.

Rimpinen, nyt 19 vuotta, vakuutti SM-liigan tulokaskaudellaan ollen Kiekko-Espoon isoja sensaatioita.

MTV Urheilun studiossa esitettiin varsin kova Rimpiseen liittyvä väite.

Se kuului: Kiekko-Espoo voittaa tai kaatuu maalivahti Petteri Rimpisen mukana.

– Kaikki joukkueet voittavat tai kaatuvat maalivahtinsa mukana, Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho aloitti väitteeseen vastaamisen, samaan aikaan kun hänen suupielensä kääntyvät virnuilun suuntaan.

Miten Aho tarkalleen vastaa Rimpiseen liittyvään väitteeseen? Se näkyy ja kuuluu jutun yläreunan videolta. Aho kommentoi myös sitä, että puuttuuko Kiekko-Espoolta nyt kilpailuetua, kun se ei ole enää Liigan tulokasjoukkue.