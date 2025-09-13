Jääkiekon SM-liigassa lauantain kierroksella ohjelmassa oli kuusi ottelua.
Mielenkiinto kohdistui muun muassa Kuopioon, missä KalPa juhlisti viime kevään saavutustaan nostamalla mestaruusviirin Olvi Areenan kattoon.
8:29Kuopiossa historiallinen hetki – mestaruusviiri nousi kattoon, fanit muistivat näyttävällä tavalla
Kyseinen seremonia meinasi jäädä KalPan kannalta ainoaksi juhlan aiheeksi lauantaina, sillä illan vierasjoukkue Tappara shokeerasi isäntiä oikein olan takaa.
Tappara siirtyi jo avauserässä 3–0-johtoon. Ex-KalPa Aapeli Räsänen kasvatti vieraiden johtoa toisella periodilla.
KalPa heräsi mukaan taistoon kolmannessa erässä, kun Teemu Hartikainen ja Cade Borchardt iskivät kavennuksen mieheen.
Eikä siinä vielä kaikki.
Jaakko Rissanen osui Tappara-vahdin Juha Metsolan nokan edestä, tuoden isännät jo maalin päähän.
Tapparan johto kuitenkin piti pelin päätöshetkillä. Lopullinen ratkaisu syntyi, kun Ondrej Pavel laittoi kiekon tyhjään maaliin.
Tapparalle tätä kautta 5–3-voitto.
Helsingin IFK yritti pestä Lahdessa kasvojaan perjantain Kiekko-Espoo-kotitappion jäljiltä. IFK:n päävalmentaja Olli Jokinen avautui punapetojen otteista kutsumalla niitä "häpeällisiksi".
Lue: Olli Jokinen raivostui: "Hävettää"
Jokisen palopuhe auttoi vielä lauantain ottelun alkuhetkillä, kun Petrus Palmu vei vieraat johtoon. Sen jälkeen Pelicans oli kuitenkin Lahden illan suvereeni ykkönen.
Pelicansilla tahtipuikkoa heilutti Christoffer Forsberg, joka iski liigakauden ensimmäisen hattutempun.
Pelicans oli lopulta parempi lukemin 5–2.
SM-liigakierroksen 13.9.2025. lopputulokset:
HPK–Sport 4–1
K-Espoo–Ässät 2–1
KalPa–Tappara 3–5
KooKoo–SaiPa 4–6
Pelicans–HIFK 5–2
TPS–Lukko 3–0