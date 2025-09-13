HIFK hävisi toisen ottelunsa kahden päivän sisään, kun Pelicans oli lauantaina Lahdessa parempi lukemin 5–2. IFK:n tuore päävalmentaja Olli Jokinen raivosi perjantain Kiekko-Espoo-tappion jälkeen. Tällä kertaa Jokinen reagoi IFK:n kompurointiin huomattavasti rauhallisemmin.

HIFK aloitti lauantain ottelun terävästi, kun Petrus Palmu vei vieraat johtoon. Pelicans otti kuitenkin hiljalleen otteen itselleen ja rynni voittoon erityisesti ruotsalaishyökkääjä Christoffer Forsbergin johdolla. Pelicansin oma ”Foppa” painoi ottelussa hattutempun tauluun.

– Parempi joukkue voitti tänään. Emme oikein pystyneet vastaamaan luisteluun ja pienet asiat kuten kamppailut laidan lähellä… aika usein otettiin hopeaa niistä. Tuota kautta Pelicans pystyi määräämään pelin temmon kiekolla ja ilman kiekkoa, HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen mietti, myöntäen perään:

– Meillä oli erittäin paljon vaikeuksia tänään, Jokinen niputti.

Pelicansin päävalmentaja Sami Kapanen nosti puolestaan esiin sen, miten lahtelaisjoukkueen ruotsalaishyökkääjä Patrik Carlsson palasi kehiin hyvin, hyvin pitkän tauon jälkeen.

– Ensimmäinen matsi kymmeneen kuukauteen ja mikä peli häneltä! Vaikea nähdä, että noin pitkä tauko olisi ollut alla. Todella vakuuttavaa tekemistä, Kapanen hämmästeli.

Carlsson vastasi Pelicansin illan neljännestä osumasta.

