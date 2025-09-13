Kaakonkulman kaksikon väännöt SM-liigassa alkoivat perjantaina KooKoon vierasvoitolla Lappeenrannassa, mutta vastapainoksi lauantaina Kouvolassa isäntien juhlat pilasi SaiPa.
Kierrosraportti: Tapparalle meinasi käydä kylmät – Olli Jokisen HIFK:ta vietiin toista iltaa putkeen
Sumulaaksossa oli 4 061 katsojaa, joista lähemmäs tuhat oli saapunut kannustamaan keltaisena merenä SaiPaa. Lappeenrantalaiset kävivät johdossa 3–0 ja 4–1, hukkasivat sen, mutta nousivat neljän ylivoimamaalinsa ansiosta viimeisellä viisiminuuttisella voittoon 6–4.
– Ainahan meillä on ollut Kouvolassa hyvä tuki, mutta nyt oli aivan erityisen hyvä. Tämä on varmastikin jatkumoa viime kaudesta. Viime kauteen (hopeiseen) ei voi jäädä kiinni, mutta siitä saa varmasti yhä itseluottamusta pitkälle, kuvaili ottelun avausmaalin tehnyt Otto Hokkanen, 21.
Sentteri Hokkanen oli yksi SaiPan neljästä kahden (1+1) tehopisteen hyökkääjistä. Otto Kivenmäki rohmusi tehot 0+3. Viime kaudella 7+6 tehopistettä koonnut Ketterä-kasvatti Hokkanen aloitti tuolloin kauden tekemällä syksyn kymmeneen peliin yhden maalin. Nyt sama tuli jo kauden avauspelissä.
SaiPan bussi starttasi Sumulaaksosta pisteettömänä viimeksi vuonna 2021.