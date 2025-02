Lähde: Kärpät pelaajakilvassa toisen Liiga-seuran kanssa

Kärppien ja KooKoon huhuillaan olevan siirtorajan lähestyessä saman pelimiehen perässä.

Ruotsalainen Hockeysverige-sivusto pohjaa tietonsa Expressenin Sanny & Svensson -podcastiin, jota vetävät jääkiekkotoimittajat Sanny Lindström ja Johan Svensson.

Lähteen mukaan Linköpingin ruotsalaispuolustaja Arvid Aronsson saattaa jättää seuran lähiaikoina. Joukkue pestasi hiljattain pakkiosastolleen Max Martinin. Ruotsalaispuheiden mukaan Aronsson harjoitteli maanantaina pelaavan kokoonpanon ulkopuolella.

26-vuotias puolustaja pelaa toista kauttaan SHL:ssä. Hänellä on pitkä kokemus maan kakkostasolta HockeyAllsvenskanista. Kuluvalla kaudella Aronsson on pelannut 32 ottelua ja kerännyt neljä syöttöpistettä.

Hockeysverigen mukaan Svensson kertoo mediaäänitteellä, että Aronsson olisi lähdössä Suomeen ja todennäköisimmin Kärppien tai KooKoon joukkoihin. Kiinnostusta on tosin myös Ruotsissa muissa joukkueissa.

Kärppien puolustus on elänyt hurjasti kuluvan kauden aikana. Viimeisimpänä seurasta lähti MM-kultapelaaja Miika Koivisto. KooKoon alakerta taas kärsii loukkaantumisista. Norjalaisen Christian Kåsastulin kausi on ohi, Kalle Loponen on sivussa pari kuukautta.

Linköpingin urheilujohtaja Peter Jakobsson kommentoi Expressen-puheita paikallislehti Correnille. Hänen mukaansa seuralla ei ole aikomusta luopua puolustajistaan. Hän lisäsi myös, ettei kommentoi median huhuja.

SM-liigan siirtoraja umpeutuu 15. helmikuuta. Samalla aikataululla mennään myös Ruotsissa.