Sota ajoi pois Venäjältä: Tomi Lämsä, 43, palaa yllätyskäänteen kautta SM-liigaan – edessä on heti kova haaste

Suomessa Lämsä muistetaan parhaiten hänen Jokerit-vuosiensa ajalta. Lämsä oli osa aikaa, kun Jokereiden ja paikallisvastustajan Helsingin IFK:n välillä myrskysi. Eteen tuli muun muassa tapaus Ben-Amor.

Jokerit-vuosiensa jälkeen Lämsä valmensi vielä yhden kauden ajan Pelicansia (2014–15). Tämän jälkeen hänen seuraavat valmennukselliset askeleet tapahtuivat Venäjällä, kun hän toimi Erkka Westerlundin apuvalmentajana KHL-seura Salavat Julajev Ufassa.

Kolmen apulaisvuoden jälkeen Lämsä nousi hierarkiassa ylemmäs, kun Ufa nimitti hänet seuran uudeksi päävalmentajaksi. Hän ehti toimia virassa kahden kauden ajan, kunnes Venäjän Ukrainassa suorittamat sotatoimet pistivät kuviot uuteen uskoon.

Kun sota alkoi helmikuussa 2022, Lämsä jäi vielä hetkeksi Venäjälle. Hän poistui paikalta heti, kun Ufan kausi päättyi.

– Silloin oltiin jo kauden loppuvaiheilla ja siinä oli käytännössä ihan hetki enää jäljellä. Sieltä päävalmentajan tehtävistä lähteminen ei ole ihan yksinkertainen asia. Siinä on monta kulmaa, jotka tulevat esiin. Lähdin kesken sopimuskauden. Siellä olisi ollut vielä paljon töitä jäljellä. Lähdin kuitenkin pois, kun pelit oli pelattu. Olen todella tyytyväinen, että pääsin onnellisesti ja hyvin pois sieltä, Lämsä kertoi Venäjän kuviosta sieltä poistumisen jälkeen.

Viime kesänä Lämsä nimitettiin maajoukkuepestiin, kun hänestä tuli Nuorten Leijonien (alle 20-vuotiaiden maajoukkue) päävalmentaja. Tehtävä katkesi kesken kaiken, kun kevään alussa eteen tuli yllättävä käänne.

SM-liigaseura Rauman Lukko antoi potkut silloiselle päävalmentajalleen Marko Virtaselle, minkä myötä kanaalikaupungissa laitettiin etsintäoperaatio liikkeelle. Kuka tilalle?

Lämsän puhelin soi. Vastaus kysymykseen oli kyllä.

Nyt hän on takaisin SM-liigassa, pitkän tauon jälkeen.

– SM-liiga on huippusarja ihan koko Euroopan mittapuulla katsottuna. SM-liiga on todella urheilullinen ja todella taktinen sarja, missä joukkueet pelaavat vähän erilaisilla rytmeillä. Joukkueet ovat hyvin valmennettuja ja sarjassa on paljon sellaisia pelaajia, jotka yrittävät ottaa askeleita eteenpäin omilla urillaan. On heillä sitten tähtäimessä Pohjois-Amerikka tai muut eurooppalaiset sarjat. Sen lisäksi sarjaan on tullut paljon nimekkäitä paluumuuttajia, mikä vain nostaa laadun määrää, kun puhutaan taitopuolesta. SM-liiga kilpailee ihan täysillä kaikkia eurooppalaisia sarjoja vastaan, niin kuin viime kaudella nähtiin. Tapparan menestyminen loi tähän entistä enemmän uskoa. Odotan todella innolla sitä, että pääsen noiden haasteiden pariin, Lämsä sanoo MTV Urheilulle.

Se, miten Liiga ”kilpailee” muita sarjoja vastaan, tapahtuu CHL:ssä eli Champions Hockey Leaguessa. Suomalaisista hallitsevan mestarin Tapparan ja viime kevään finaalijoukkueen Pelicansin lisäksi mukana ovat Ilves ja Lämsän edustama Lukko.

Kansainvälinen sarja tarjoaa Lukolle erittäin kovan haasteen, kun miettii lähtökohtia.

– Jossain muualla joku joukkue on saattanut pysyä lähestulkoon samanlaisena jo parin vuoden ajan. Jonkun joukkueen valmennus saattaa valmistautua nyt jo kolmanteen tai neljänteen kauteen hyvin tutun ryhmän kanssa. Siellä on saatu rakentaa ja hioa identiteettiä kuntoon jo pidemmän aikaa. Verrokkina toimii esimerkiksi me, eli Lukko. Olemme tehneet noin kuukauden verran töitä joukkueen kanssa ja olemme vasta ihan alkutaipaleella. Käymme pelaamista läpi ja sitä, mikä arjessa on arvokasta, mitkä ne meidän suuntaviivamme ovat ja mihin tarina lähtee kulkemaan. Silti pelaamme ihan samoista, tärkeistä pisteistä heti ensimmäisistä peleistä lähtien, Lämsä huomioi.

Lämsän mukaan haaste on kuitenkin hyvin mielenkiintoinen.

– Kansainväliset ottelut mittaavat meitä hyvin eri tavalla, mitä taas SM-liiga tekee. Urakka on kova. Meilläkin heti ensimmäisenä kotiottelussa vastaan tulee Belfast, minkä jälkeen lähdemme käymään Tanskassa. Sitten välissä kotiin, sitten taas mutka ja yhtäkkiä on jo HPK vastassa SM-liigan avauksessa. Ei tuossa hirveästi ehdi kotona boksereita pestä. Tuo on hyvä haaste, kun puhutaan ammattilaisjoukkueen arjesta. Tuohon pitää nopeasti tottua, niin levon kuin harjoittelun osalta. Monta monessa, mutta tästä voi ottaa paljon kehityksen siemeniä matkaan.

Pelaajiston tasolla Lukko on yhdistelmä vanhaa ja uutta. Raumalaisjoukkueen runko muodostuu niistä pelaajista, jotka olivat mukana jo viime kaudella. Avainpelaajien joukkoon kuuluvat muun muassa maajoukkueessakin vieraillut hyökkääjä Julius Mattila, puolustaja Tarmo Reunanen, maalitykki Sebastian Repo ja kesken viime kauden Raumalle saapunut kanadalaishyökkääjä Gabriel Fontaine.

Heidän oheensa Lukko on värvännyt muun muassa Kärpistä ja Pohjois-Amerikan kiekkokaukaloista tutun hyökkääjän Tuukka Tieksolan, viime kaudella HPK:ssa vahvasti esiintyneen maalivahdin Daniel Lebedeffin, kanadalaishyökkääjän Brayden Burken sekä ruotsalaiskolmikon Jakob Stenqvistin (puolustaja), Pathrik Westerholmin (keskushyökkääjä) ja Ponthus Westerholmin (laitahyökkääjä). Heistä Westerholmin veljekset palaavat nyt takaisin Raumalle.

Miten koet nykytilanteen, oletko tyytyväinen jalkeilla olevaan ryhmään vai yritättekö löytää vielä jotain puuttuvia palasia?

– Rauhallisesti mennään. Ei meillä ole mitään aktiivista hakua päällä. Isossa kuvassa pelaajia on vaihtunut ja he ovat toki kaikki minulle aika uusia pelaajia. Toisaalta tämä on hyvä tilanne. Kaikilla on mahdollisuus näyttää, että mitä he osaavat ja minkälaisen panoksen he pystyvät tuomaan arkeen. Olemme kuitenkin koko ajan hereillä. Ei Lukko lähde vain osallistumaan, vaan haemme menestystä. Kokoonpano on se työkalu, millä operoidaan. Seuraamme tilannetta, Lämsä ilmoittaa.