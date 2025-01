SM-liigan tähtinimi paljastaa – oli kuopata uransa jättikohuun: "Niin myrkyllinen minulle"

Pelicansiin palannut ja heti hyviä otteita esittänyt Patrik Bartosak puhuu avoimesti MTV Urheilulle kuluneesta vuodesta, jonka aikana hän oli jo varma, että jääkiekkoura olisi ohi. Kohuissakin ryvettynyt Bartosak haluaisi mahdollisesti päättää uransa Lahdessa.

– Luulin, etten pelaa enää ikinä jääkiekkoa. Viime kaudella ajattelin, että tämä oli tässä. Urani olisi ohi.

Näin tshekkivahti Patrik Bartosak pamauttaa haastattelun alussa MTV Urheilulle.

31-vuotias veräjänvartija sai reilu vuosi sitten potkut kotimaansa pääsarjan Mountfieldista. Mediatietojen mukaan Bartosak ajoi autokolarin humalassa.

Kohuvahtinakin tunnettu erikoispersoona on vuosien varrella ollut otsikoissa useista kyseenalaisista tapauksista. Hänen uutisoitiin muun muassa pahoinpidelleen tyttöystäväänsä vuonna 2015. Pari vuotta sitten Bartosakin kerrottiin hyökänneen isänsä kimppuun. Bartosak on kertonut mielenterveyden haasteistaan avoimesti.

Viimeisin tapaus Tshekissä oli kuitenkin lähellä olla se viimeinen pisara ammattilaisuran kannalta.

– Tällä kaudella en esimerkiksi harjoitusleireillyt lainkaan. Olin loppu jääkiekkoon, hän kertaa.

Tilanne kuitenkin muuttui viime marraskuussa. Puhelin soi Tshekin kakkostasolta, josta tarjottiin harjoitus- ja pelipaikkaa. Bartosak päätti laittaa itsensä likoon ja yrittää nostaa itsensä takaisin pelihommiin.

– En ajatellut, että kukaan palkkaisi minua enää, hän sanoo suoraan.

Ei mennyt kuin muutama viikko, niin vuosi ilman jääkiekkoa oli karisteltu ponttooneista. Pian kulissipuheet levisivät, ja luuri pirisikin nopeasti kovin tutusta paikasta.

"Haluan pysyä Lahdessa loppuelämäni"

Bartosak ja Pelicans solmivat loppukautta koskevan sopimuksen joulukuun alussa. Kulttihahmolle komennus Lahteen on jo kolmas. Torjujan erityisenä saavutuksena voidaan pitää joukkueen johdattamista Liiga-finaaleihin keväällä 2023.

Kiistanalainen persoona vakuuttaa löytäneensä Lahdesta erityisen paikan elämäänsä. Pelicansin kanssa toiminta on pysynyt ammattimaisena kaukalossa ja sen ulkopuolella.

– En ole tuntenut missää näin vahvasti olevani kotona kuin täällä.

Hän jatkaa tunnelmoimalla, miten ihmiset ovat mastokaupungissa ystävällisiä, ja kuinka mahtavaa on pelata sellaisen yleisön edessä, jota rakastaa.

Mutta mikä on se merkittävin ero Tshekin ja Suomen välillä? Miksi virheet ja suoranaiset törttöilyt jäävät täällä tekemättä?

– Kysymys on enemmänkin se, miksi Tshekki on niin myrkyllinen paikka minulle, tai miksi käyttäydyn itse siellä toksisesti. Täällä tunnen rauhaa, Bartosak sanoo räväkästi kotimaastaan.

Pelicansissa asiat ovat sillä mallilla, että Bartosak voisi puheidensa perusteella jopa päättää uransa seurassa.

– Haluan pysyä Lahdessa loppuelämäni. Tämä ei ole edes vitsi. Toivottavasti seurajohto on tyytyväinen panokseeni. Tavoitteeni on pysyä täällä ja olla onnellinen. Tämä on hyvä paikka minulle ja perheelleni. Haluaisin solmia monivuotisen jatkosopimuksen, tshekkiläinen heittää.

Pelicansissa realismin paikka

Kahden edelliskevään SM-finalistin Pelicansin kuluva kausi on ollut pannukakku. Joukkue on sarjataulukossa sijalla 12, kun pelaamatta on vielä kolmasosa runkosarjasta.

Tulokasvalmentaja Juhamatti Yli-Junnilan nippu on kipuillut pelillisten ongelmien lisäksi myös loukkaantumisten kanssa.

Bartosak on tullut joukkueeseen sisään tavalla, jota häneltä odotettiinkin. 11 pelatun ottelun jälkeen torjuntaprosentti on mainio 92,65. Päästettyjen maalien keskiarvo vain 1,97.

Hän korostaa pitkäjänteisyyttä. Pelicansin on kestettävä vastoinkäymisiä paremmin.

– Ongelma ei ole pelitapamme, vaan johdonmukaisuus. Joskus pelaamme hyvin 15 minuuttia, ja sitten jotain tapahtuu. En osaa kertoa sille syytä. Kun teemme pienet asiat oikein, meillä on mahdollisuudet kaikkia vastaan, Bartosak sanoo.

Askel kerrallaan, ilman haihattelua.

– Totta kai toivon, että menemme niin pitkälle kuin mahdollista. Mutta on realismia, ettemme ole sellaisissa asemissa, että voimme tähdätä mestaruuteen, ainakaan vielä. Kun pelastamme itsemme pohjalta, voimme ruveta miettimään isompia asioita. En halua ajatella liikaa etukäteen. Ensin pudotuspelipaikka, sitten katsotaan, mitä tapahtuu.

Pelicans kohtaa tänä iltana JYPin Hockey Night -ottelussa. Matsia voi seurata klo 19.25 alkaen MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta.