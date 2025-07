Irtisanottu Matias Lehtonen vaihtoi maata – vetelee nyt naruista perinneseurassa: "Kasa suomalaispelaajia tulossa"

HPK:sta dramaattiset potkut viime syksynä saanut Matias "Maso" Lehtonen on löytänyt itselleen mieluisan haasteen Puolan jääkiekkoliigasta. Suomalaispäävalmentajalla on iso rooli myös joukkueensa rakentamisessa.

Matias Lehtosella, 37, on alla kymmenisen vuotta kestäneen valmennusuransa vaiheikkain kausi.

Ensin SM-liigaseura HPK irtisanoi Lehtosen viime syyskuussa reilun vuoden mittaisen yhteistyön jälkeen. Tuona aikana Lehtonen luotsasi HPK:n tulokasvalmentajana 14:nneksi. Toinen kausi käynnistyi erittäin mollivoittoisesti ja päättyi potkuihin jo viiden ottelun jälkeen.

Joulukuun 27. päivä puolalaisseura Zaglebie Sosnowiec tiedotti sopimuksesta Lehtosen kanssa. Suomalaisluotsin alaisuudessa Zaglebie oli runkosarjan seitsemäs, puolivälierissä tuli tyly 0–4-tappio paikallisvastustaja Katowicelle.

Nyt puhelimeen vastaa akkunsa Suomen suvessa ladannut mies. Lehtonen sanoo MTV Urheilulle viettäneensä kiireettömintä kesäänsä kymmeneen vuoteen.

Hän unohti kiireet myös vierailtuaan HPK:n toimistolla 23. syyskuuta. Ilmoitus potkuista aiheutti ensin pettymyksen, kattavan analyysin ja itsetutkiskelun jälkeen jopa helpotuksen.

– En halunnut lähteä pakoon sitä asiaa, hän kommentoi.

Lehtonen kokee potkut jopa yhdeksi valmentamisen määränpäistä. Keskustelut samaan tilanteeseen joutuneiden suomalaiskollegojen kanssa auttoivat ymmärtämään tämän.

– Potkuissa yksi parhaista asioista on se, että sen jälkeen niitä ei enää pelkää. Se parantaa määrätyllä tavalla valmentajuutta. Allekirjoitan tämän.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Matias Lehtonen ehti valmentaa HPK:ta reilun kauden ajan. Tuona aikana hän saavutti 20 voittoa 65 ottelussa.Mikko Lieri / All Over Press

Työhalut alkoivat palata joulukuussa. Lehtonen kävi keskusteluja ulkomaiden lisäksi myös suomalaisseurojen kanssa, mutta hän halusi maisemanvaihdoksen. Samat jäähallit, pelaajat ja pelitavat eivät enää sykähdyttäneet.

– Samaan lomakohteeseen ei mennä kahta kertaa. Tunnen itseni niin hyvin, että uusia virikkeitä pitää tulla aina.

Suomalaisia esimerkkipelaajiksi

Kun yhteys Zaglebien kanssa syntyi, asiat etenivät vauhdilla. Sopimuspaperit lyötiin kuntoon joulunpyhinä.

– Organisaatio oli sellaisessa vaiheessa, mistä tykkään eniten. Sinne oli tullut uusi jäähalli, ja kyseessä on perinteikäs organisaatio, joka haluaa nousta huipulle.

Seura on perustettu vuonna 1937. Sen suuruuden vuodet ovat 80-luvun alusta, jolloin se juhli viittä Puolan mestaruutta kuuden kauden aikana.

Zaglebie hakee nyt Lehtosen mukaan paluuta mitalijoukkueeksi. Suomalaisluotsin rooli on merkittävä, sillä Puolassa valmennustiimit ja organisaatiot ovat henkilöstöltään pienempiä kuin esimerkiksi SM-liigassa.

Lehtonen kutsuu muutosjohtamista isoksi intohimokseen. Hän on saanut kasata omannäköistään joukkuetta.

– Puolassa yksi valmentajan töistä on olla urheilujohtaja, vaikka seurassa on myös urheilujohtaja, joka neuvottelee ja tekee sopimukset. Mutta pelaajien etsiminen kuuluu pitkälti valmentajalle.

– Tykkään siitä omalla tavallaan. Tein sitä Mestiksessäkin monta vuotta, Ketterän Mestis-mestariksi vuosina 2019 ja 2021 luotsannut Lehtonen selvittää.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Matias Lehtonen valmensi Mestiksessä Imatran Ketterän (kuvassa mestaruusjuhlat keväällä 2021) lisäksi menestyksellä myös rovaniemeläistä RoKia.Mikko Lieri / All Over Press

Pelin taso Puolan liigassa on Lehtosen mukaan SM-liigan ja Mestiksen välimaastossa. Kärkiseurat voisivat mitellä SM-liigassa, mistä kertovat myös kelpo tulokset CHL:stä, mutta pohjapään joukkueet ovat lähempänä Mestis-tasoa.

Urheilullisissa puitteissa Puola ei kuitenkaan anna tasoitusta SM-liigalle. Taloudellisestikin Puolassa kelpaa olla, Lehtonen vahvistaa.

– Asunnot, autot ja eläminen hoidetaan aivan viimeisen päälle.

Tämä on auttanut myös Lehtosen työtä joukkueen rakentajana. Tulevalla kaudella joukkueessa jatkaa vain 5–6 pelaajaa, kun suomalaisluotsi on saanut haalia nippuunsa omaan ajatusmaailmaan sopivia kiekkoilijoita. Tulossa on myös "kasa suomalaispelaajia".

– Se (joukkue) muuttuu aika isosti. Erilaisia pelaajia tulee paljon. Sitten tietysti harjoittelun määrää aletaan kasvattamaan.

Jo viime kaudella Zaglebiessa pelanneen hyökkääjän Väinö Sirkiän lisäksi mukaan ovat tulossa maalivahti Niilo Halonen sekä hyökkääjät Jere-Matias Alanen, Jere Jokinen, Joni Piipponen ja Erkka Seppälä.

Kaikilta suomalaishankinnoilta löytyy kokemusta SM-liigasta, ja Lehtonen haluaakin heistä luotettavia esimerkkipelaajia.

Puolalaispelaajat Lehtonen jakaa kahteen muottiin. Nuorempi ikäpolvi on lajitaitavampi, mutta samalla arvaamattomampi. Yli kolmekymppiset pelurit ovat äärimmäisen kovakuntoisia, mutta rajoitetummilla kädentaidoilla varustettuja raatajia.

Huulenheittoa potkuista

2:31 Näin Matias Lehtosen asemaa HPK:ssa kommentointiin vielä päiväsaikaan 23. syyskuuta. Myöhemmin samana päivänä hän sai potkut.

Palataan vielä HPK-potkuihin, joiden hämmentäville piirteille niiden kohdekin on voinut myöhemmin naureskella.

– Sellainen päivä sitten, Lehtonen heittää nyt, vajaa kymmenen kuukautta myöhemmin.

Pikakertaus: MTV Urheilu teki kyseisenä päivänä juttumatkan liigajumbon vieraaksi Rinkelinmäen jäähalliin, jossa Lehtonen ja HPK:n toimitusjohtaja Kaj Källarsson viestivät molemminpuolisesta luottamuksesta.

Juuri myöhäisillan Tulosruudun alla (video yllä), eli vain muutamia tunteja myöhemmin, HPK tiedotti Lehtosen potkuista ja kokeneen Mikko Mannerin sopimuksesta.

Lehtonen korostaa, että asiat pitää käsitellä niin, että niille voi hymyillä myöhemmin. Ja tälle asialle on jo naureskeltu kaveripiirissä.

– Kaikki kokemukset ovat tarpeellisia, ja tuo hetki oli tarpeellinen tuohon väliin, Lehtonen lisää.

Hän tunnustaa, että olisi jälkikäteen tehnyt omassa työssään monia asioista eri tavalla.

Tavat toimia. Oman ajan käyttö. Pelitapa. Tällaisia asioita Lehtonen luettelee.

– Ehkä itsellänikin se keskittyminen siirtyi jossain vaiheessa liikaa pelien kiemuroihin, ja unohdin ihmisen siellä pelien kiemuroiden takana.

Nyt Lehtonen kertoo palanneensa juurilleen, toimimiseen ihmisten kanssa.

– Olisi pitänyt kuunnella itseään enemmän, ei niinkään ympäristöä, Lehtonen summaa hänen uransa suunnan muuttaneen syksyn.