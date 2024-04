Ruma totuus SM-liigajätti Kärpistä on tullut ilmi – Petteri Sihvonen: "Ihme, että ovat tässä sakissa"

– Eväät on syöty, Sihvonen ilmoittaa.

Kärpät hävisi perjantaina Pelicansille Lahden välieräavauksen loppulukemin 1–2. Lauantaina Oulussa hanat aukesivat ja Pelicans pöllytti Kärppien verkkoa useaan otteeseen.

Pelicans oli lopulta parempi luvuin 5–3.

Näin Pelicans on otteluvoitoissa jo kaksi napsua edellä (2–0).

– Nyt kun totuutta katsoo silmiin, käy ilmi, että oli ehkä Kärppien onni, kun he saivat aluksi Jukurit vastaansa. On pieni ihme, että tuolla pelaajamateriaalilla on tässä sakissa mukana. Se on kova suoritus, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen sanoo Kärpistä.

Sihvosen mukaan yksilötasolla näkyy nyt karuja heittoja.

– Yksi raju vertaus on se, että samaan aikaan kun vastustajalla on sellaisia pelaajia kentällä kuten Filip Kral ja Michal Jordan, niin samaan aikaan Kärpillä on Martin Jandusia ja Victor Berglundia. Tuossa vertailussa Kärpät kärsii ruman 0–6-tappion.

– Tommi Kivistöllä on kilometrit täynnä. Miika Koivisto on enää pelkkä ylivoimapelaaja. Nuoret tekevät voitavansa, mutta kyllä tuossa on epäonnistuttu monen pelaajan osalla ihan totaalisesti. Sitten on hyökkäyksessä vielä (Joose) Antosta, (Peter) Tiivolaa, (Connor) Bunnamania ja (Kasper) Björkqvistiä, jotka ovat ihan joutavia pelaajia. Nuo kaikki ovat ihan täysin Harri Ahon, Lauri Marjamäen ja Lasse Kukkosen ajanjakson tuotoksia. Kärpät on aivan liikaa Arttu Hyryn, Aleksi Antti-Roikon, Marko Anttilan ja heidän ykkösketjunsa varassa, Sihvonen ynnäilee.

Sihvosen mielestä Kärpät on kesällä ”totaalisen” uudelleenrakennuksen partaalla.

– Nyt on seuran uudella ja kokemattomalla urheilujohtajalla (Mikko Myllykoski) valtava urakka edessään, kun puolet nykyjoukkueen pelaajista pitää laittaa pihalle. Samaan aikaan Pelicans on nerokkaasti koottu joukkue, vaikka se menetti viime kevään jälkeen sielunsa ja sydämensä. Silti. Ero on se, että toinen otti Jandusin ja toinen Kralin. Tai että millä logiikalla Berglund on tuonne kaivettu, kun hänen pelinsä epäkohdat nähtiin jo HIFK:ssa? Nyt Jandus ja Berglund pelkäävät jo omia varjojaan, Sihvonen murahtaa.

Vaikka Sihvosen mielestä Pelicansin ja Kärppien sarjassa isoimmat erot ovat tulleet yksilötasolta, myös joukkueena Pelicans on ollut edellä.

– Ymmärrän kyllä, että Kärppien peliä on virkistetty Lauri Marjamäen lähdön jälkeen. Se ei ole vain yhtä briljanttia, mitä Pelicansin pelaaminen on. Kun Pelicans ottaa kovan rummutuksen jälkeen yhden viivelähdön, se ottaa sen millilleen oikein. Jos taas Kärpät ottaa, niin se menee vähän sinne päin, Sihvonen kuvailee.