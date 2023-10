Rikard Grönborg nosti Tappara-lahjakkuuden kovaan joukkoon – "Ehdottomasti yksi heistä"

Keskinen on hyökännyt suuren osan kaudesta Petteri Puhakan ja Nick Halloranin kanssa muodostamassaan kolmosketjussa. Tulosta on tullut. Keskinen on pelaamissaan 16 ottelussa kirjannut tehot 2+8, joilla on tulokkaiden pistepörssissä toisena tasapisteissä Sport-puolustaja Atro Leppäsen kanssa.