Suomessa syntynyt olympiamitalisti pidätettiin Venäjällä – tilanne taltioitui videolle

Fedotovin muuttoa on tulkittu siten, että hän välttelisi asepalvelusta. TsSKA on Venäjän armeijan joukkue, joten hänen oletetaan käytännössä kuuluvan armeijaan. Poliisi olisi pyytänyt Fedotovia mukaansa värväystoimistoon, jossa hän on ollut kiinniotettuna.