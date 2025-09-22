Ensimmäiset kautensa Edmonton Oilersin organisaatiossa aloittavat Atro Leppänen ja Viljami Marjala ovat tehneet jo vaikutuksen joukkueen päävalmentajaan Kris Knoblauchiin.

Leppänen, 26, ja Marjala, 22, solmivat kumpikin kesällä NHL-sopimukset Edmontonin kanssa. Puolustajien piste-ennätyksen tehnyt ja SM-liigan pistepörssin voittanut Leppänen oli viime kaudella SM-liigan kirkkain supertähti ja Marjalakin pelasi häikäisevän kauden TPS:ssä.

Tällä hetkellä Leppänen ja Marjala jahtaavat NHL-paikkaa Edmonton Oilersin harjoitusleirillä. Marjala nähtiin aiemmin syyskuussa jo Edmontonin tulokasleirillä, missä hän nousi ensimmäistä kertaa Edmonton-luotsi Knoblauchin tietoisuuteen.

– Olen todella vaikuttunut. Hän on pelaaja, jota en tiennyt lainkaan ennen tätä. Hän oli tulokasleirillä yksi parhaimmista pelaajista ja pelasi siellä erinomaisesti. Näkemäni mukaan hän on taitava pelaaja, joka pystyy tekemään tehoja hyökkäyspäässä. Hänen leirinsä on alkanut vahvasti, Knoblauch kertoi medialle viikonloppuna.

Marjala nähtiin viime yönä ensimmäistä kertaa Edmonton-nutussa, kun joukkue kohtasi harjoitusottelussa Calgary Flamesin. Marjala saalisti ottelussa yhden syöttöpisteen.

Myös Leppänen on ehtinyt jo tehdä vaikutuksen Knoblauchiin, vaikka harjoitusleiri on vasta alkutekijöissään.

– Haluaisin nähdä häntä peleissä, mutta tähän asti hän on tehnyt vaikutuksen. Hän on fiksu ja rauhallinen kiekon kanssa. Peleissä tilaa on vähemmän ja karvaus on kovempaa. Silloin voimme arvioida pelaajia toden teolla. Hänen kiekollinen pelinsä on ehdottomasti NHL-tasolla. Harjoitusottelut tulevat olemaan hänelle hyvä testi, Knoblauch kommentoi.

Leppänenkin teki ensimmäiset piirtonsa jäähän Edmontonin riveissä maanantain vastaisena yönä Calgarya vastaan, mutta eri ottelussa kuin Marjala. Leppänen viiletti kentällä reilut 23 minuuttia.

Monipuolinen suomalaispuolustaja keräsi peliesityksistään kehuja sosiaalisessa mediassa.

– Kahden erän jälkeen voin hyvillä mielin sanoa, että Atro Leppänen on ollut TODELLA vakuuttava, Puckin' Around -podcastin juontaja Karman Gill kirjoittaa X:ssä.