NHL:ssä pelaava Ottawa Senators on nostanut puolustaja Lassi Thomsonin NHL-miehistöönsä.
Ottawa kertoi asiasta tiistaina.
25-vuotias Thomson palasi täksi kaudeksi takaisin Pohjois-Amerikkaan yhden Ruotsissa vietetyn kauden jälkeen.
Alkukaudella Thomson on pelannut AHL:ssä 15 ottelua tehoin 3+1.
Oikealta laukova Thomson on pelannut uransa aikana 18 NHL-ottelua juuri Ottawan riveissä. Tehopisteitä on kertynyt viisi, mutta maalitili on puolustajalta vielä avaamatta.
Ottawan kausi jatkuu perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun se kohtaa vieraskaukalossa Anaheim Ducksin.